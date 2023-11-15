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小倆口中山區酒店鬧離婚...男模為女出氣 刀插夫胸口釀人命

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子與陳姓女子有離婚官司，兩人今晨在台北市中山區一家酒店內，陳女的2名男性友人為代出氣，持摺疊刀、酒瓶攻擊李男，導致李男不治，兩人雙雙被捕，警方正進一步釐清案情中，詢後將依殺人罪嫌將2人送辦。

台北市消防局表示，今晨5時29分獲報，中山區長春路有年約20歲男子 胸前受穿刺傷，救護人員到場後男子已無呼吸心跳，送往馬偕醫院搶救。

警方初查，傷者為24歲李姓男子，因與妻子、其友人飲酒後有爭執，雙方衝突後受傷送醫，李男胸口中刀，送醫後於清晨6時42分傷重不治，現場逮捕吳姓、王姓男子，全案持續調查中，詢後將依殺人罪嫌將2人送辦。

據悉，李男與25歲陳姓女子是夫妻，正在打離婚官司，今晨陳女叫來友人27歲王男、男模21歲吳男到長春路上一家酒店內飲酒唱歌，李男前來與陳女爭執，吳男為替陳女出氣，持摺疊刀刺傷李男胸口，王男也持酒瓶攻擊李男，未料釀出人命，全案持續釐清中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警分局中山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警分局中山分局。記者李隆揆／攝影

酒店 殺人 北市 離婚

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