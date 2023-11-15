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東勢警分局狂開破萬張罰單 10大NG排行榜公布

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市警察局東勢分局今年1至10月開出破萬張罰單，警方今整理出違規件數排行榜，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。

東勢警分局統計，今年1至10月已開出9948張超速違規罰單，高居排行榜第1名，第2名則是闖紅燈1062件，另外酒後駕車、無照駕駛及車不讓人也是重點取締項目。

台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供

東勢警分局指出，1至10月轄內共發生7件死亡車禍，其中有駕駛人失控自撞（摔）肇事，嚴重者更同時涉及酒後駕車、無照駕駛、未戴安全帽等多種違規。

針對易肇事路段，東勢警分局分局長林大為指出，轄內加強移動式測速照相及組合式路檢勤務，今年截至10月29日，酒後駕車取締件數已比去年增加32件。

林大為分析，今年6月30日交通違規記點新制上路，駕駛人1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月；2年內吊扣駕照2次，再經記點則吊銷駕照。

而榜上有名的這些交通違規行為，車不讓人及闖紅燈1次就記3點，超速、逆向行駛、轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示及交岔路口10公尺違規停車等，均1次記1點，想知道違規記點情形可至「監理服務網」查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢警分局今年1至10月開出破萬張罰單，第1名為超速違規罰單、第2名為闖紅燈、第3名為紅線與路口10公尺或人行道違規停車，呼籲用路人別當NG駕駛人，以免荷包大失血。圖／台中市警察局東勢分局提供

罰單 駕照 交通違規

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