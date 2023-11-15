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高雄警方反詐找美女 「三條仙」刑警背心登場掀起一波朝聖風

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

三條仙穿著刑警背心拍攝反詐影片，外型吸睛。圖／小港警分局提供
三條仙穿著刑警背心拍攝反詐影片，外型吸睛。圖／小港警分局提供

高雄市警方宣導反詐，找來網紅「三條仙」拍攝反詐影片，吸引網友觀看。三條仙也將影片貼上她們的IG，有人直稱是「仙女」拍片，還有人留言稱說「想犯罪了」。

三條仙寧寧、雪岑、魏萱在臉書擁有302萬人追蹤，高雄市警小港分局邀請她們拍攝反詐宣導影片，3位美女在影片中，向民眾溫柔呼籲，遇到詐騙電話勿慌張，要「1聽（聽清楚這個電話說什麼？）」、 2掛（聽完後，立刻掛上這通電話！）」、「3查證（快撥165反詐騙專線查證！）」，3人亮麗外表，吸引網友觀看。

警方表示，正好偵查隊員有人認識三條仙，才借她們的名氣拍攝宣導影片，3人穿著刑警背心拍片，外表吸睛，效果不錯，警方網頁一刊登影片，1天就有2000多人看影片，三條仙的粉絲專頁和IG也更吸引網友觀看。

小港警分局並特別製作三條仙刑警造型聯名款悠遊卡、刑警造型熊熊、刑警鋼杯做為有獎徵答活動獎品，希望透過仙女團三條仙的知名度和影響力，讓更多齡層的民眾了解到詐騙手法， 進而防止民眾受騙。

三條仙穿著刑警背心拍攝反詐影片，外型吸睛。圖／小港警分局提供
三條仙穿著刑警背心拍攝反詐影片，外型吸睛。圖／小港警分局提供

影片 詐騙 警察

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