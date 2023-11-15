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影／高雄「海神」疑闖紅燈 奧迪撞上衝進本田展車中心
高雄林姓男子今天凌晨駕駛海神休旅車，疑為了搶快闖紅燈，不料與綠燈直行的黑色奧迪轎車擦撞；戴姓男子駕奧迪轎車失控，衝撞路邊汽車公司的展車中心受傷，確實肇事原因由警方調查。
據了解，今天凌晨2時40分許，林姓男子（59歲）駕駛海神白色休旅車，沿高雄市前鎮區前鎮區林森四路行駛，在林森四路與中華五路停紅燈，卻為了搶快闖紅燈，才與黑色奧迪轎車出車禍。
林的海神休旅車緩慢移動闖紅燈時，戴姓男子（21歲）駕駛奧迪轎車綠燈直行，碰撞休旅車的左車頭後，失控衝向路邊，衝撞進路旁汽車展示中心，展車中心，落地窗破裂戴姓男子頭部受傷，送阮綜合醫院治療，已無大礙，林姓男子未受傷。
警方據報，趕抵車禍現場，對2人酒測，都無酒精反應，調閱路口監視器畫面，才發覺海神休旅車闖紅燈肇事，依道路交通管理處罰條例對林開罰單，確實肇事原因待分析。
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