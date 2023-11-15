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刨路機挖破易燃管線 駕駛成焦屍

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智鄭國樑陳恩惠／桃園報導

觀音工業區刨路工程挖破易燃管線，大火燒死駕駛。記者周嘉茹／翻攝
觀音工業區刨路工程挖破易燃管線，大火燒死駕駛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區前晚進行刨路工程，一台路面銑刨機不慎挖破易燃氣體管線引發火災，五十七歲蘇姓司機逃生不及被燒死；檢察官昨勒令停工封鎖現場調查，據了解，現場輸送氧氣管線依照圖資最底層應在地面下五十公分位置，管線最外緣與地面距離也要有廿五公分，但實際上不到十公分。

前天深夜十一時觀音工業區國瑞路進行道路重鋪作業，銑刨機不慎挖破輸送氧氣和氮氣地下管線被大火吞噬，車體噴濺二米高火星，還出現爆裂閃光；警消趕往滅火，在機具旁發現蘇姓工人燒成焦屍。

意外現場是觀音工業區例行道路保修，施工前服務中心會邀集相關單位開會，必要時管線單位還要到場協助，避免挖斷管線。

據了解，管線公司協調會時並未說明需特別注意事項，施工時也沒派員到場。由於被挖斷管線位置比圖資位置高許多，檢方要釐清是否未按計畫深度埋管。

承包商說，事先掌握資料並無該管線；但桃園市勞檢處認為，承包商未以金屬探測器等再確認；另肇災管線埋設深度僅十公分，管線所屬公司也有過失嫌疑，一併送辦。死者家屬說，這種危險管線埋這麼淺太不應該，是否提告，等後事辦完再決定。

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