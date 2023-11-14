車爆胎走國一岡山段路肩 「這原因」他與警肉搏使命逃

國道一號350.6公里處（岡山路段）今天下午4時許，國道警發現黃姓男子與張姓女子行走路肩，正當警欲盤查時，黃男疑心虛突然推擠警員帶張女逃逸，警強力制伏過程，3人皆傷，經查黃男為毒品通緝犯，當時攜帶一、二級毒品海洛因及安非他命，全案依妨害公務、毒品危害防制條例及毒品通緝罪送辦。

國道公路警察局表示，今天下午岡山分隊員警駕駛偵防車在國道一號岡山路段巡邏時，發現一輛轎車爆胎故障停放路肩，並在該車附近約100至200公尺處，發現有2人在路肩行走，便上前關心並查核身份。

沒想到，其中49歲黃男看著2名員警的神色明顯異常，甚至不耐煩，當2警請他出示證件核對身分時，黃男表現躁動欲逃離現場，甚至出手推擠2警，最終黃男反遭警制伏在地。

過程中，2警與黃男全身多處擦挫傷，後經查驗，黃男為台南地檢署所發布毒品通緝犯，經警搜查黃男隨身物品，發現有一、二級毒品海洛因及安非他命，隨後由救護車將3人送往義大醫院診治，全案依犯妨害公務、毒品危害防制條例及毒品通緝罪辦理。

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