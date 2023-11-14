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號誌桿被撞歪！2車等紅燈突遭聯結車追撞 釀4人送醫
台東縣省道台9線大麻里路段今天下午發生3車追撞事故，一輛從市區往大武方向行駛的聯結車突然在路口失控，先撞上同樣停等紅燈的大貨車，大貨車又波及前方工程車，事故共造成4人受傷，路旁號誌桿被撞歪，所幸傷患皆無生命危險。
今天下午4點多，台9線387.7公里泰王路口發生追撞車禍，39歲吳姓聯結車司機從市區往大武方向行駛，在準備停等紅燈時，疑似煞車失靈無法控制，先追撞同向正在等紅燈的大貨車，大貨車又往前衝撞工程車，聯結車與工程車紛紛撞入路旁釋迦園，路人見狀連忙報警。
大武警分局指出，此起事故共造成聯結車吳姓駕駛人及副駕駛座的陳姓助手（男，19歲 ）、大貨車張姓駕駛人（男，39歲）及工程車謝姓駕駛人（男50歲）共4人受傷，分別被送往台東馬偕及基督教醫院治療，均無生命危險，事故原因及有無酒駕須進一步檢測釐清。
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