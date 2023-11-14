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影／超淡定！男子滑手機太專注 猛抬頭大小貨車撞一起

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市今天中午發生一起車禍，1輛大貨車在豐年路二段從倉庫後退進入車道，另名男同事在車後協助指揮交通，這名同事低頭滑手機，第一時間未發現有輛小貨車正逼近大貨車，說時遲那時快，小貨車直接撞上大貨車，現場一片狼藉。

今天中午12點多，警方接獲通報，台東市豐年路二段發生大、小貨車碰撞事故，31歲賴姓男子駕駛大貨車倒車至車道，45歲玄姓男子開著小貨車經過，玄男疑未發現前方倉庫有車輛開出來，賴男也不知道車後有來車，一剎那之間，小貨車車頭直接撞上大貨車車尾，猛烈撞擊力道導致小貨車車頭幾乎全毀，賴男未受傷，玄男送醫治療。

事故發生時，賴男另名男同事也在場，不過他正專心滑手機，兩車碰撞後還低頭看了一下手機，反應超淡定。

警方表示，大小貨車的駕駛人經員警現場實施酒測，酒測值均為0，玄男下巴擦挫傷，傷勢無大礙，詳細肇事原因調查釐清中。

台東市豐年路二段今天中午發生大、小貨車碰撞事故，橘色大貨車倒車進入車道，後方一輛黑色貨車反應不及撞上去。記者徐白櫻／翻攝
台東市豐年路二段今天中午發生大、小貨車碰撞事故，橘色大貨車倒車進入車道，後方一輛黑色貨車反應不及撞上去。記者徐白櫻／翻攝
台東市豐年路二段今天中午發生大、小貨車碰撞事故，橘色大貨車倒車進入車道，後方一輛咖啡色休旅車反應不及撞上去。記者徐白櫻／翻攝
台東市豐年路二段今天中午發生大、小貨車碰撞事故，橘色大貨車倒車進入車道，後方一輛咖啡色休旅車反應不及撞上去。記者徐白櫻／翻攝

男同事 台東 車道

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