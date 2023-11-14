母已匯85萬還要再付104萬 兒急報警釣出車手活逮

新北市新店74歲鄭姓婦人日前加入詐團投資群組，陸續匯款85萬元要投資股票，詐騙集團食髓知味再以抽中股票為由，要鄭婦再匯款104萬元。鄭婦徐姓兒子得知後驚覺母親遭詐立即報警。新店警方獲報前往面交地點埋伏，待22歲林姓車手出現與鄭婦面交款項時一擁而上將他逮捕，詢後依詐欺罪嫌送辦，持續追查詐團上游。

據了解，鄭姓婦人去年加入股票投資群組後，陸續匯款進行投資，今年9月間對方稱投資股票當沖要鄭婦繼續匯款，鄭婦不疑，共匯款85萬元至詐騙集團所提供的人頭帳號。詐騙集團見鄭婦可欺，又以抽中股票為由要求鄭婦再交付104萬元，徐男得知後驚覺母親被騙立即報警。

新店分局頂城派出所獲報後要鄭婦佯裝配合，與對方相約在超商面交款項。3名警員隨即前往面交地點埋伏，見林姓車手出面與鄭婦簽訂假投資契約，要面交款項時一擁而上將他逮捕，並查扣手機1支、投資顧問公司工作證、投資顧問公司契約、公司章1顆等證物，詢後依詐欺罪嫌將林男移送台北地檢署，並持續向上溯源偵辦。