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迷路了？7旬老翁誤闖國3嘉義竹崎段 內線逆向狂騎撞轎車倒地

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

一名74歲楊姓老翁今天下午1點多，疑因迷航，騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞倒地，嘉縣消大美分隊接獲通報，救護車趕往救援，抵達檢視老翁頭部外傷、意識清楚，送往醫院救治。

第八公路警察大隊表示，下午1點45分接獲國三南下竹崎交流道路段，有機車誤闖國道且於內線車道逆向往北，立即派遣巡邏車前往攔查，於1點54分接獲該機車在內線車道與1輛轎車發生事故。

國道警方及嘉縣消大美分隊救護人員到場，發現74歲楊姓機車騎士倒地，經檢視頭部有傷勢、意識清楚，送往醫院救治；第八公路警察大隊呼籲，用路人騎乘機車請依標誌規定勿行駛國道，違反者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定舉發，處3000元以上6000元以下罰鍰。

一名74歲楊姓老翁今下午1點多騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞。記者呂慧瑜／翻攝
一名74歲楊姓老翁今下午1點多騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞。記者呂慧瑜／翻攝
一名74歲楊姓老翁今下午1點多騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞。記者呂慧瑜／翻攝
一名74歲楊姓老翁今下午1點多騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞。記者呂慧瑜／翻攝
一名74歲楊姓老翁今天下午1點多疑因迷航，騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞。記者呂慧瑜／翻攝
一名74歲楊姓老翁今天下午1點多疑因迷航，騎機車誤闖國3竹崎至梅山段南下內側車道，延路逆向往北騎，與一輛轎車發生碰撞。記者呂慧瑜／翻攝

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