快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子清晨隨手開他們車門 女子受驚嚇報案警方要逮人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區環中東路與育賢路口，今清晨突然有一男子車道上無故開啟他人轎車車門，當事人楊姓女市民被此突兀的舉動嚇了一跳，並報警處理。警方據報表示，已鎖定男子特徵，將追查後依法究辦。

警方說，太平分局新平派出所上午5時50分許獲報，指有一男子因不明原因，突然在環中東路與育賢路口奔向正停等紅燈的楊女轎車，他幾度想開啟車門，所幸車門當時是鎖住的。男子看楊女的車門打不開，又轉向另輛轎車想開門，還一度堵在這輛車的前方。

新平派出所員警據報趕往，但楊女及涉案男子均已離去。不過，警方已鎖定相關特徵並擴大調閱監視器，以瞭解男子之動機及原因，並將依違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款舉發，可處500元罰緩，另恐涉嫌刑法「妨害自由罪」部分，將檢具事證依法究辦。

太平警分局呼籲，民眾於行車時如遇突發事故或涉危害公眾之脫序行為，應立即報警處理，並冷靜應對，警方均將迅速到場並依法究辦，以維護市民安全及權益。

台中市太平一名男子站在轎車側邊想開門。圖／民眾提供
台中市太平一名男子站在轎車側邊想開門。圖／民眾提供

特徵 中東 監視器

延伸閱讀

女獲利千萬無法領出驚覺被詐330萬 中市警逮1車手

轎車過彎「切西瓜」撞倒機車 女外送員幸無大礙

高雄男借5萬只還2萬不甘好友追債 報警把他帳戶列警示

怪男超商內揮刀大吼嚇壞女童 中和警逮人強制就醫送辦

相關新聞

男子清晨隨手開他們車門 女子受驚嚇報案警方要逮人

台中市太平區環中東路與育賢路口，今清晨突然有一男子車道上無故開啟他人轎車車門，當事人楊姓女市民被此突兀的舉動嚇了一跳，並...

僅深10公分！觀音氣體管線火警釀1死 桃園勞檢處究責

桃園市觀音工業區國瑞路昨天深夜進行道路刨除工程，施工單位疑未事先確認地下埋設管線狀況，刨除過程中不甚挖破地下管線，氧氣、...

刨路前沒調查 鋪路機挖破管線起火、司機死亡

桃園市觀音區一處道路刨除工程，疑因事業單位未先確認地下埋設物狀況，導致路面下易燃氣體管線被挖破、起火，造成鋪路機司機死亡...

桃園2泰籍移工爭風吃醋 出泰拳互毆起因竟是搭訕女友

桃園市中壢火車站附近一家外籍移工餐廳，28歲泰國籍移工西里才（譯名）日前傍晚用餐，看上一名泰籍女子，西男上前搭訕套近乎，...

影／深夜騎馬逛三峽大街嚇到路人 「馬路不能騎馬」警將開罰

新北市三峽區一名男子昨天晚上騎著一匹馬在大德路上逛大街，嚇到路過民眾。三峽警方局表示，在道路上騎馬的行為，已違反道路交通...

板橋街頭深夜煙霧迷漫！屁孩偷滅火器亂噴 下場慘了

新北市板橋18歲高姓男子前天晚間與3名未成年友人，在漢生西路竊取里內的乾粉滅火器並在馬路上噴灑，導致路面上滿是乾粉痕跡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。