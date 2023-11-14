男子清晨隨手開他們車門 女子受驚嚇報案警方要逮人

台中市太平區環中東路與育賢路口，今清晨突然有一男子車道上無故開啟他人轎車車門，當事人楊姓女市民被此突兀的舉動嚇了一跳，並報警處理。警方據報表示，已鎖定男子特徵，將追查後依法究辦。

警方說，太平分局新平派出所上午5時50分許獲報，指有一男子因不明原因，突然在環中東路與育賢路口奔向正停等紅燈的楊女轎車，他幾度想開啟車門，所幸車門當時是鎖住的。男子看楊女的車門打不開，又轉向另輛轎車想開門，還一度堵在這輛車的前方。

新平派出所員警據報趕往，但楊女及涉案男子均已離去。不過，警方已鎖定相關特徵並擴大調閱監視器，以瞭解男子之動機及原因，並將依違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款舉發，可處500元罰緩，另恐涉嫌刑法「妨害自由罪」部分，將檢具事證依法究辦。

太平警分局呼籲，民眾於行車時如遇突發事故或涉危害公眾之脫序行為，應立即報警處理，並冷靜應對，警方均將迅速到場並依法究辦，以維護市民安全及權益。