桃園2泰籍移工爭風吃醋 出泰拳互毆起因竟是搭訕女友
桃園市中壢火車站附近一家外籍移工餐廳，28歲泰國籍移工西里才（譯名）日前傍晚用餐，看上一名泰籍女子，西男上前搭訕套近乎，不料引起泰籍女子的35歲泰籍男友威拉不滿，雙方趁酒醉情緒激動口角，一言不合走至餐廳外出拳互毆打架，警方今天上午表示，兩名泰籍移工酒意激動，警方將兩人依法帶回管束，依社會秩序維護法裁罰。
中壢警方表示，這起2名泰籍移工上演互毆打架糾紛，經查是11日傍晚，西里才前往泰籍移工颞集的餐廳喝酒，希間看見一名泰籍女子，以同鄉關係上前搭訕熟絡，被該女的男友威拉看見，上前勸西里才離開，雙方趁著酒醉情緒激動吵架，一言不合鬧到餐廳外動手互毆。
泰籍女子和2男的友人從旁勸架，事發地點靠近中壢火車站，警方據報中正路有人打架鬧事，警力趕到制止，將打架2泰男帶回管束，2泰男亦在派出所和解互不提告，警方依社會秩序維護法裁罰，要求2人理性喝酒，避免鬧事衍生不法情事。
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