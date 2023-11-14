快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

桃園2泰籍移工爭風吃醋 出泰拳互毆起因竟是搭訕女友

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢火車站附近一家外籍移工餐廳，28歲泰國籍移工西里才（譯名）日前傍晚用餐，看上一名泰籍女子，西男上前搭訕套近乎，不料引起泰籍女子的35歲泰籍男友威拉不滿，雙方趁酒醉情緒激動口角，一言不合走至餐廳外出拳互毆打架，警方今天上午表示，兩名泰籍移工酒意激動，警方將兩人依法帶回管束，依社會秩序維護法裁罰。

中壢警方表示，這起2名泰籍移工上演互毆打架糾紛，經查是11日傍晚，西里才前往泰籍移工颞集的餐廳喝酒，希間看見一名泰籍女子，以同鄉關係上前搭訕熟絡，被該女的男友威拉看見，上前勸西里才離開，雙方趁著酒醉情緒激動吵架，一言不合鬧到餐廳外動手互毆。

泰籍女子和2男的友人從旁勸架，事發地點靠近中壢火車站，警方據報中正路有人打架鬧事，警力趕到制止，將打架2泰男帶回管束，2泰男亦在派出所和解互不提告，警方依社會秩序維護法裁罰，要求2人理性喝酒，避免鬧事衍生不法情事。

中壢區泰國籍移工搭訕泰女引發2泰籍移工爭風吃醋，出拳互毆打架鬧事。記者曾增勳／翻攝
中壢區泰國籍移工搭訕泰女引發2泰籍移工爭風吃醋，出拳互毆打架鬧事。記者曾增勳／翻攝
中壢區泰國籍移工搭訕泰女引發2泰籍移工爭風吃醋，警方制止打架鬧事移工帶回。記者曾增勳／翻攝
中壢區泰國籍移工搭訕泰女引發2泰籍移工爭風吃醋，警方制止打架鬧事移工帶回。記者曾增勳／翻攝
中壢區泰國籍移工搭訕泰女引發2泰籍移工爭風吃醋，出拳互毆打架鬧事。記者曾增勳／翻攝
中壢區泰國籍移工搭訕泰女引發2泰籍移工爭風吃醋，出拳互毆打架鬧事。記者曾增勳／翻攝

移工 餐廳 火車站

延伸閱讀

國健署抽樣桃園15.6萬人合計 37%高血糖、糖尿病前期

桃園通緝男半裸逃200m 狂喘被逮還問警「怎那麼會跑」

女友不爽被回覆「＝＝」封鎖男友 網共鳴：整個毛起來

互相準備床上戰袍給驚喜！ 他見女友掏出這件傻眼「真要穿嗎」

相關新聞

桃園2泰籍移工爭風吃醋 出泰拳互毆起因竟是搭訕女友

桃園市中壢火車站附近一家外籍移工餐廳，28歲泰國籍移工西里才（譯名）日前傍晚用餐，看上一名泰籍女子，西男上前搭訕套近乎，...

影／深夜騎馬逛三峽大街嚇到路人 「馬路不能騎馬」警將開罰

新北市三峽區一名男子昨天晚上騎著一匹馬在大德路上逛大街，嚇到路過民眾。三峽警方局表示，在道路上騎馬的行為，已違反道路交通...

板橋街頭深夜煙霧迷漫！屁孩偷滅火器亂噴 下場慘了

新北市板橋18歲高姓男子前天晚間與3名未成年友人，在漢生西路竊取里內的乾粉滅火器並在馬路上噴灑，導致路面上滿是乾粉痕跡，...

南投出現女鞋大盜 ！狂吸猛聞還試穿 疑又是他犯案

南投埔里北梅里梅林二街近期屢有住戶反映，自家女用鞋不翼而飛疑似遭竊，經調閱監視器更發現，果然有人偷鞋，甚至又吸又聞還試穿...

影／三重屁孩持刀嗆鄰遭噴辣椒水 被押回派出所還叫人去踹門

新北市三重區2名年輕人日前被鄰居指責半夜太吵，憤而持刀衝去理論，反而被噴了滿臉辣椒水，員警獲報將雙方帶回，年輕人都已到了...

桃園通緝男半裸逃200m 狂喘被逮還問警「怎那麼會跑」

桃園市桃園區一名35歲王姓通緝犯昨傍晚與女友在家，驚見員警找上門，穿著四角褲就赤腳往外衝，結果警方一臉輕鬆追上，王不斷喘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。