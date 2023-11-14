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板橋街頭深夜煙霧迷漫！屁孩偷滅火器亂噴 下場慘了
新北市板橋18歲高姓男子前天晚間與3名未成年友人，在漢生西路竊取里內的乾粉滅火器並在馬路上噴灑，導致路面上滿是乾粉痕跡，巷內更是煙霧瀰漫，里長隔天發現後報警。海山警方調閱監視器鎖定高男等人涉案，昨天通知4人到案，高男供稱是一時興起才會偷滅火器噴灑，詢後被依竊盜及公共危險罪嫌送辦。
據了解，海山警方昨天晚間9時許接獲板橋區文德里長報案，稱有民眾竊取里內的乾粉滅火器，且在巷內無故噴灑。新海派出所立即調閱監視器影像，發現有4名男子於前天晚間8時許竊取路旁放置的乾粉滅火器後，隨即在漢生西路巷內噴灑嬉戲。警方依監視器鎖定涉案人身分，2小時內就將高男等4人通知到案。
高男及3名少年到案後供稱是一時興起，才會竊取滅火器噴灑，警方詢後將高男等4人依竊盜及公共危險罪嫌移送新北地檢署及新北地院少年法庭偵辦。
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