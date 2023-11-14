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影／三重屁孩持刀嗆鄰遭噴辣椒水 被押回派出所還叫人去踹門

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區2名年輕人日前被鄰居指責半夜太吵，憤而持刀衝去理論，反而被噴了滿臉辣椒水，員警獲報將雙方帶回，年輕人都已到了派出所，竟還叫一群人持刀去鄰居家踹門。警方事後再逮4人，連同教唆者共6人，再依恐嚇、毀損罪嫌移送法辦。

據了解，事發地點在三重區重陽路四段1幢4層老舊公寓，3樓隔間成出租套房，2樓是同1戶曾姓全家居住。上個月29日凌晨2時49分，2樓住戶44歲曾姓男子不滿樓上關門太大聲，衝出門外對著樓上叫罵。

3樓租客23歲黃姓、19歲鍾姓男子認為遭到挑釁，分持西瓜刀、Tanto直刀衝下樓理論，雙方在樓梯間對嗆，年輕人刀未出鞘，拿在手上比畫示威叫囂，滿身刺青的曾男噴辣椒水反擊。

後來曾男下樓報警，聲稱有人拿刀要砍他，員警趕抵時，雙方已無衝突，曾男見警察到達，還想再衝上樓，被要求退開，當時黃男和鍾男已經回房，被警方喝令下樓，主動交出2把刀，雙方都被帶回厚德派出所。

由於黃、鍾二人僅持刀嗆聲助長聲勢並未砍人，警方詢問之後依恐嚇罪嫌偵辦，還被曾男質疑「為何不辦殺人未遂？」而他向對方噴辣椒水，被反告傷害、恐嚇、公然侮辱罪嫌，函送法辦。

正當第一波衝突還在派出所釐清調查中，黃、鍾二人竟趁隙教唆一群人再去曾家鬧事，凌晨4時35分持西瓜刀到場，用力拍打大門、抬腿狠踹，還有人對著門噴辣椒水，曾男的兒子報案，警方趕抵時，人群已經逃離。

警方事後調閱監視器，近日陸續通知27歲王姓和李姓、19歲施姓、25歲關姓男子到案說明，加上教唆的黃男、鍾男共6人，另案再依恐嚇、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。

23歲黃姓、19歲鍾姓男子持刀與鄰居吵架互嗆，被帶回派出所還趁隙另外教唆一群人，持刀再去鄰居家鬧事。記者林昭彰／翻攝
23歲黃姓、19歲鍾姓男子持刀與鄰居吵架互嗆，被帶回派出所還趁隙另外教唆一群人，持刀再去鄰居家鬧事。記者林昭彰／翻攝
三重區2名年輕人日前被鄰居指責半夜太吵，憤而持刀衝去理論，反而被噴辣椒水反擊。記者林昭彰／翻攝
三重區2名年輕人日前被鄰居指責半夜太吵，憤而持刀衝去理論，反而被噴辣椒水反擊。記者林昭彰／翻攝
曾姓男子（左二）和樓上鄰居發生衝突，報警聲稱有人拿刀要砍他。記者林昭彰／翻攝
曾姓男子（左二）和樓上鄰居發生衝突，報警聲稱有人拿刀要砍他。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人又被叫去曾家鬧事，用力拍打大門、抬腿狠踹，還有人對著門噴辣椒水。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人又被叫去曾家鬧事，用力拍打大門、抬腿狠踹，還有人對著門噴辣椒水。記者林昭彰／翻攝
23歲黃姓、19歲鍾姓男子持刀與鄰居吵架互嗆，警方獲報到場，他們主動交出1把西瓜刀、1把Tanto直刀。記者林昭彰／翻攝
23歲黃姓、19歲鍾姓男子持刀與鄰居吵架互嗆，警方獲報到場，他們主動交出1把西瓜刀、1把Tanto直刀。記者林昭彰／翻攝

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