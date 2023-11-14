桃園通緝男半裸逃200m 狂喘被逮還問警「怎那麼會跑」
桃園市桃園區一名35歲王姓通緝犯昨傍晚與女友在家，驚見員警找上門，穿著四角褲就赤腳往外衝，結果警方一臉輕鬆追上，王不斷喘氣當場傻眼，還問警察「你怎麼那麼會跑？」只好乖乖就範。
桃園警分局員警昨傍晚6點多前往慈文路，查緝一名因交通傷害遭發布通緝的35歲王姓男子，其女友前來應門，王男發現員警上門，認為員警是因為之前他毀損別人車輛的事上門查緝，情急之下只穿四角內褲就拔腿狂奔逃逸。
員警見狀立即進行包抄，一人徒步尾隨追緝，一人則騎乘警用機車支援，2人在車來車往的大馬路上追逐，王男跑了約2百公尺氣喘吁吁，員警則一派輕鬆跑到王男身邊，淡定地問他「你要跑到哪去？」讓王男當場傻眼，只好乖乖配合，還問員警「你怎麼那麼會跑？」員警立刻將他制伏，全案依法解送歸案。
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