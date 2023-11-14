桃園通緝男半裸逃200m 狂喘被逮還問警「怎那麼會跑」

桃園市桃園區一名35歲王姓通緝犯昨傍晚與女友在家，驚見員警找上門，穿著四角褲就赤腳往外衝，結果警方一臉輕鬆追上，王不斷喘氣當場傻眼，還問警察「你怎麼那麼會跑？」只好乖乖就範。

桃園警分局員警昨傍晚6點多前往慈文路，查緝一名因交通傷害遭發布通緝的35歲王姓男子，其女友前來應門，王男發現員警上門，認為員警是因為之前他毀損別人車輛的事上門查緝，情急之下只穿四角內褲就拔腿狂奔逃逸。