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影／太扯了！30秒內違規3次 林口警：併罰最高9萬6罰鍰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區一輛汽車昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，並貼文「這位駕駛真是太扯了」。對此林口警分局表示，已接獲民眾檢舉依法開單告發，違規駕駛人最高可罰處9萬6千元罰鍰。

據了解，一輛汽車昨天上午9時25分左右，從新北市林口區文化二路一段88巷口駛出，違規駕駛短短30秒內不但違規左轉逆向切往對向車道，還未禮讓人行穿越道上行人、紅燈右轉。

整個違規過程都被其他車輛行車記錄器拍下上傳臉書社群，並貼文寫道「這位駕駛真是太扯了」、「30秒內3項違規」、「大家走在斑馬線上真的要多留神」。影片上傳引起網友議論，有網友留言說「支持檢舉」、「檢舉這自私的駕駛」還有網友調侃「他擁有三寶免死金牌」、「他很趕時間」等話。

對此，林口警分局表示，檢視民眾檢舉影片，已確認駕駛人違規事項屬實，將依道路交管理處罰條例第45條1項3款，不依規定駛入來車道，罰處600元以上1800以下罰鍰、第44條第2項，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，開處1200元以上6000元以下罰鍰及第53條2項，前項紅燈右轉行為者，開處600元以上1800以下罰鍰，合併最高罰處9萬6000元罰鍰。

新北市林口區一輛汽車，昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，警將依法開罰。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
新北市林口區一輛汽車，昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，警將依法開罰。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
新北市林口區一輛汽車，昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，警將依法開罰。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
新北市林口區一輛汽車，昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，警將依法開罰。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
新北市林口區一輛汽車，昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，警將依法開罰。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
新北市林口區一輛汽車，昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，警將依法開罰。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》

林口

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