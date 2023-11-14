影／太扯了！30秒內違規3次 林口警：併罰最高9萬6罰鍰

新北市林口區一輛汽車昨天上午30秒內3次違規，被其他用路人行車記錄器拍下上傳臉書社群，並貼文「這位駕駛真是太扯了」。對此林口警分局表示，已接獲民眾檢舉依法開單告發，違規駕駛人最高可罰處9萬6千元罰鍰。

據了解，一輛汽車昨天上午9時25分左右，從新北市林口區文化二路一段88巷口駛出，違規駕駛短短30秒內不但違規左轉逆向切往對向車道，還未禮讓人行穿越道上行人、紅燈右轉。

整個違規過程都被其他車輛行車記錄器拍下上傳臉書社群，並貼文寫道「這位駕駛真是太扯了」、「30秒內3項違規」、「大家走在斑馬線上真的要多留神」。影片上傳引起網友議論，有網友留言說「支持檢舉」、「檢舉這自私的駕駛」還有網友調侃「他擁有三寶免死金牌」、「他很趕時間」等話。