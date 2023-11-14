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車拋錨「顧路」求無門 旗山警深夜送電急救援

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

一名38歲高姓男子12日深夜12點多，開車前往客運轉運站接朋友，沒想到前往途中，車輛因電瓶沒電突然拋錨，卡在高雄市旗山區路中央動彈不得，巡邏員警見狀先將車推至路邊並協助接電，順利幫助高男脫困。

高雄市旗山警分局建國派出所警員洪頊輿、張佑全12日深夜12點多，巡邏行經旗山區大同街附近，發現有輛車停在路中間一動也不動，車旁站有一名神情慌張的男子，見狀立即上前關心。原來高男原本想開車去客運站接送友人，行駛到半路熄火拋錨，深夜時段也找不到修車廠緊急救援。

員警先協助將車推至路旁，避免影響交通，檢視車輛研判可能是電瓶沒電，便利用充電設備幫忙接電，順利將車輛發動，幫助高男脫困。離開前員警也不忘提醒他，未來開車上路前要多加檢查車輛狀況，以免再次發生同樣的情形。

旗山員警深夜送電協助高男順利發動車輛。記者蔡世偉／翻攝
旗山員警深夜送電協助高男順利發動車輛。記者蔡世偉／翻攝

高雄市

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