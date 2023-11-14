車拋錨「顧路」求無門 旗山警深夜送電急救援

一名38歲高姓男子12日深夜12點多，開車前往客運轉運站接朋友，沒想到前往途中，車輛因電瓶沒電突然拋錨，卡在高雄市旗山區路中央動彈不得，巡邏員警見狀先將車推至路邊並協助接電，順利幫助高男脫困。

高雄市旗山警分局建國派出所警員洪頊輿、張佑全12日深夜12點多，巡邏行經旗山區大同街附近，發現有輛車停在路中間一動也不動，車旁站有一名神情慌張的男子，見狀立即上前關心。原來高男原本想開車去客運站接送友人，行駛到半路熄火拋錨，深夜時段也找不到修車廠緊急救援。