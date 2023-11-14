聽新聞
test
0:00 / 0:00
車拋錨「顧路」求無門 旗山警深夜送電急救援
一名38歲高姓男子12日深夜12點多，開車前往客運轉運站接朋友，沒想到前往途中，車輛因電瓶沒電突然拋錨，卡在高雄市旗山區路中央動彈不得，巡邏員警見狀先將車推至路邊並協助接電，順利幫助高男脫困。
高雄市旗山警分局建國派出所警員洪頊輿、張佑全12日深夜12點多，巡邏行經旗山區大同街附近，發現有輛車停在路中間一動也不動，車旁站有一名神情慌張的男子，見狀立即上前關心。原來高男原本想開車去客運站接送友人，行駛到半路熄火拋錨，深夜時段也找不到修車廠緊急救援。
員警先協助將車推至路旁，避免影響交通，檢視車輛研判可能是電瓶沒電，便利用充電設備幫忙接電，順利將車輛發動，幫助高男脫困。離開前員警也不忘提醒他，未來開車上路前要多加檢查車輛狀況，以免再次發生同樣的情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言