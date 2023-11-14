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影／鶯歌男未帶鑰匙 學蜘蛛人攀爬水管3樓失足墜落
侯姓男子昨天下午沒帶鑰匙攀爬鶯歌住處外牆水管，卻因水管脫落從三樓半高墜落，當場重摔一樓。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視他生命徵象穩定、肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有生命危險。
據了解，侯姓男子（44歲）住在新北市鶯歌區明圓街一棟舊公寓3樓，昨天下午4時許他與友人返回住處，疑未帶住家鑰匙，學起蜘蛛人從公寓4樓往下攀爬公寓外牆水管準備進入3樓家中，卻因水管脫落他抱著一起從3樓半墜落，當場重摔一樓路面。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視侯男生命徵象穩定、頭部外傷出血、肢體多處擦挫傷，消防人員給予男子頸圈、長背板、頭部固定，旋即送醫急救，所幸沒有生命危險。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，民眾忘了帶鑰匙返家，可以請鎖匠前來開鎖或聯絡其他家人回來開鎖，千萬別做爬牆等危險動作；另外如有墜落傷，請勿隨意移動患者，需立即撥打 119或110報案前來處理。
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