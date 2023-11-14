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桃園鋪路機57歲司機疑「挖破易燃管線」 活活被燒死
桃園觀音昨深夜進行刨路工程，一台鋪路機正在作業時疑挖到易燃氣體管線，突然起火燃燒，附近工人見狀趕緊報案，消防人員獲報到場射水灌救，大量火花直衝天際，整輛車陷入火海，而這場意外造成57歲蘇姓司機逃生不及，活生生被燒死。
桃園市觀音區國瑞路昨深夜11點20分正在進行刨路工程，一輛正在施作的戶外鋪路機突然起火，火勢瞬間延燒，桃園市消防局勤務中心接獲報案，出動消防人員47名、消防車16輛及救護車2輛到場救援，過程中水柱朝車上噴灑時不斷冒出大量火花直衝黑夜，同時不斷出現爆裂閃光。
由於案發當下火勢猛烈，消防人員壓制後在機器旁發現57歲蘇姓駕駛，但已明顯死亡。據悉，現場因施行路面刨除工程，疑似挖破易燃氣體管線造成火燒車，旁邊工人指出，當時在挖的時候本來就有火花，突然就燒起來了，發生前也沒有什麼特別的徵兆。
警消初步了解，當時現場有易燃氣體管線持續洩漏的情形，經調查為三福氣體管線洩漏氮氣及氧氣，消防人員不敢大意，持續在現場射水待命，直到管線公司人員到場全數確認，今深夜1點04分關閉管線，消防人員才歸隊，燃燒源鑫營造工程有限公司鋪路機，燃燒面積10平方公尺；至於詳細起火原因，仍待相關單位進一步調查釐清。
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