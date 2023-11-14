桃園鋪路機57歲司機疑「挖破易燃管線」 活活被燒死

桃園觀音昨深夜進行刨路工程，一台鋪路機正在作業時疑挖到易燃氣體管線，突然起火燃燒，附近工人見狀趕緊報案，消防人員獲報到場射水灌救，大量火花直衝天際，整輛車陷入火海，而這場意外造成57歲蘇姓司機逃生不及，活生生被燒死。

桃園市觀音區國瑞路昨深夜11點20分正在進行刨路工程，一輛正在施作的戶外鋪路機突然起火，火勢瞬間延燒，桃園市消防局勤務中心接獲報案，出動消防人員47名、消防車16輛及救護車2輛到場救援，過程中水柱朝車上噴灑時不斷冒出大量火花直衝黑夜，同時不斷出現爆裂閃光。

由於案發當下火勢猛烈，消防人員壓制後在機器旁發現57歲蘇姓駕駛，但已明顯死亡。據悉，現場因施行路面刨除工程，疑似挖破易燃氣體管線造成火燒車，旁邊工人指出，當時在挖的時候本來就有火花，突然就燒起來了，發生前也沒有什麼特別的徵兆。