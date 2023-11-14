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影／失智翁從彰化騎車到台中 車沒油走到腳流血

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

彰化一名失智老翁騎車迷途8小時，在台中油耗盡再走2.5公里腳破皮，台中市清水警分局員警巡邏發現伸出援手，通知家屬。圖／警方提供
彰化一名失智老翁騎車迷途8小時，在台中油耗盡再走2.5公里腳破皮，台中市清水警分局員警巡邏發現伸出援手，通知家屬。圖／警方提供

一名失智老翁日前晚上從彰化騎車到台中，騎到凌晨油耗盡，他走路走到腳破皮流血，台中巡邏員警伸援手，帶他回派出所休息提供吃喝，查出他家人已報案協尋，再沿路搜尋，尋獲老翁騎到沒油丟路邊的機車。

台中市清水警分局清水所警員張翔豪、林嘉榮，本月12日凌晨1點，巡經沙鹿區中清路八段高架橋上，發現昏暗的道路有名老翁獨自行走，停車關懷詢問，警方與老翁對話時，發現對方無法清楚表達自己身分外，老翁一直向警方表明「要去送貨，找不到地方」，警方見老翁雙腳已行走至破皮滲血，研判可能是迷途，先安撫情緒後，將老翁帶返派出所，提供熱食及水予以充饑，同時通知119救護車包紮，檢查傷勢，幸無大礙。

警方以引導方式耐心反覆詢問，讓老翁慢慢回想及回答，終於拼湊出他確切身分，發現洪姓老翁家屬已向彰化警方報案並通報協尋人口，警方向家屬報平安。

家屬到場後，向警方指稱老翁下午騎機車出門，眾人才又向老翁詢問機車去向，他想了很久後說「我騎很久，騎到天黑，機車壞了丟在路邊，我用走的要去送貨」，清水警方再返回現場沿老翁可能經過的地方尋找機車，半小時後在國道3號沙鹿交流道下方中清路七段尋獲老翁停放的機車。

老翁家屬表示，老翁患有失智症，家人一不留神就走出家門不知去向，身上没帶任何東西，非常擔心他的安危，下午報案請求警方協助，沒想到這次會騎這麼遠的地方，非常感謝警方幫忙尋獲。

清水警分局清水派出所長洪志仁表示，家中如有需要照顧者或長者，可於其身上放置辨別身分資料與家屬聯繫方式資料，也可至社會局申請愛心手鍊配戴，警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近到各分局偵查隊申請捺印，如有當事人走失、無法辦識身分等情形，可經指紋比對即時辨識身分，盡速與其家屬取得聯繫並協助返家。

彰化一名失智老翁騎車迷途8小時，在台中油耗盡再走2.5公里腳破皮，台中市清水警分局員警巡邏發現伸出援手，通知家屬。圖／警方提供
彰化一名失智老翁騎車迷途8小時，在台中油耗盡再走2.5公里腳破皮，台中市清水警分局員警巡邏發現伸出援手，通知家屬。圖／警方提供

失智症 彰化

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