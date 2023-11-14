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火災自動警報設備示警 台南公寓住戶聞聲及時逃出火場

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區崇德廿街一棟6樓出租公寓，前天下午2樓公寓有濃煙竄出，火警發生時，火災自動警報設備及時動作發出巨大聲響，讓住戶聽到示警後立即逃生、報案，才沒有造成人員傷亡，台南市消防局長李明峯今天說，公寓大樓依法設置消防安全設備並維護，能及早發現且有效阻隔火災，防止火勢擴大，避免憾事發生。

台南市東區崇德20街某6樓公寓，前天下午4點多2樓公寓發生火警，冒出大量濃煙，當時租賃房客不在家。火警發生時，火災自動警報設備及時動作發出巨大聲響，讓20多戶住戶聽到示警後立即逃生、報案，才沒有造成人員傷亡。消防人員滅火後火調科人員調查。消防人員說，咖啡機、電鍋插在同一延長線，可能超出負荷引起火災 。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，火警第一時間出動大隊部、崇善、東門等各式車輛14車27人前往搶救，該棟公寓2樓處有濃煙，到達門口時已有明火竄出，由於大門深鎖，消防人員迅速破門並立即部署水線灌救，火勢於10分鐘內撲滅，消防人員馬上進行排煙及殘火處理。

第七大隊呼籲市民，務必留意家中用火用電安全，使用延長線時不可綑綁，以免通電時溫度升高造成電線過熱起火，用電量較大之電器，如冷暖氣機、微波爐、電磁爐、烤箱、電鍋等）應避免以延長線共用同一組插座，以防高負載產生危險，防範火災發生。

火災自動警報設備示警，台南東區崇德廿街公寓住戶及時逃生。記者黃宣翰／翻攝
火災自動警報設備示警，台南東區崇德廿街公寓住戶及時逃生。記者黃宣翰／翻攝
火災自動警報設備示警，台南東區崇德廿街公寓住戶及時逃生。記者黃宣翰／翻攝
火災自動警報設備示警，台南東區崇德廿街公寓住戶及時逃生。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區崇德廿街公寓發生火災冒出大量濃煙，火災自動警報設備示警住戶及時逃生。記者黃宣翰／攝影
台南市東區崇德廿街公寓發生火災冒出大量濃煙，火災自動警報設備示警住戶及時逃生。記者黃宣翰／攝影

公寓 火災

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