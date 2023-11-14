火災自動警報設備示警 台南公寓住戶聞聲及時逃出火場

台南市東區崇德廿街一棟6樓出租公寓，前天下午2樓公寓有濃煙竄出，火警發生時，火災自動警報設備及時動作發出巨大聲響，讓住戶聽到示警後立即逃生、報案，才沒有造成人員傷亡，台南市消防局長李明峯今天說，公寓大樓依法設置消防安全設備並維護，能及早發現且有效阻隔火災，防止火勢擴大，避免憾事發生。

台南市東區崇德20街某6樓公寓，前天下午4點多2樓公寓發生火警，冒出大量濃煙，當時租賃房客不在家。火警發生時，火災自動警報設備及時動作發出巨大聲響，讓20多戶住戶聽到示警後立即逃生、報案，才沒有造成人員傷亡。消防人員滅火後火調科人員調查。消防人員說，咖啡機、電鍋插在同一延長線，可能超出負荷引起火災 。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，火警第一時間出動大隊部、崇善、東門等各式車輛14車27人前往搶救，該棟公寓2樓處有濃煙，到達門口時已有明火竄出，由於大門深鎖，消防人員迅速破門並立即部署水線灌救，火勢於10分鐘內撲滅，消防人員馬上進行排煙及殘火處理。