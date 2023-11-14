豐原路上拾獲「嫁好尪」紅包 求冥婚？ 背後原來有故事

台中市黃婦(右二)要包給親戚結婚的祝賀禮金，失而復得，黃婦感謝警方與拾獲連姓婦人(左二)的熱心，讓她可以開心參加喜宴，獻上祝福。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市豐原區連姓婦人在路邊拾獲一個寫有「嫁好尪」紅包袋，以為是民間習俗求冥婚，嚇得不敢拆開直送派出所。警方透過紅包袋外署名追查，發現為黃姓婦人遺失，原來這包紅包並非求冥婚，而是黃婦要包給親戚結婚的賀禮金，因口袋太淺掉落路面，所幸熱心婦人與警方尋回，黃婦可以開心參加喜宴，獻上祝福。

本月10日，連姓婦人在路旁拾到一只紅包，紅包外寫著「嫁好尪」，且放有內容物，擔心是求冥婚，嚇到不敢拆開，慌張送到豐原警分局頂街派出所給巡佐蔡呈瑞登記為遺失物。

蔡呈瑞打開後發現內有新台幣2600元，透過外袋署名追查失主資訊，經過一番波折與比對後，聯繫上失主66歲黃姓婦人。

黃婦到所解釋說，該紅包是要包給親戚嫁女兒的祝福禮金，她才會特別挑選寫有「嫁好尪」紅包袋，因當日急著繳費，未將個人財物收好就騎車出門，外套口袋太淺，禮金才會掉落。

黃婦進一步指出，她除了遺失一個包有禮金紅包袋，還有一捆新台幣5000元的紙鈔。

正巧，同日所內警員温濠圳在仁洲街拾獲新台幣5000元，正調閱該路段監視器欲通知失主領回，聽到黃婦所提關鍵字與其正在找的失主特徵完全吻合，當下比對監視器畫面，確認為同一失主，將5000元發還給黃婦。

黃婦直呼自己相當幸運，熱心購買飲品到頂街所感謝警方辦案用心，讓她的祝福禮金與生活費能物歸原主，她能開心參與親友婚宴，獻上祝福。