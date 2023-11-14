高雄街頭濺血 男子消夜後開車遇襲身中3刀急救中

涉案凶嫌刺傷陳姓男子後，搭上白色轎車逃逸。記者林保光／翻攝

高雄市新興區中山一路與民生路口的停車場，今天清晨，1名陳男子與女友等3人要去開車前，突然遇襲，陳男遭人持利器刺傷，經旁人送醫急救中，傷勢待查。據了解，凶嫌突襲陳男後，與3、4名同夥馬上開車逃逸，全案由警方偵辦中。

警方表示，今天清晨6時許，陳姓男子（22歲）與郭姓女友（21歲）及郭女朋友王姓女子（20歲）到新興區中山一路與民生路口的咖啡餐廳消費後，到餐廳前面的停車場開車，突然有輛白色轎車靠近，車上下來1名男子，拿利器刺傷陳的背部3刀，立即上車與其他同夥乘車逃逸。

陳姓男子的遇襲時，走在郭女、王女後方，2女聽見他大叫，回頭已見他遇刺，涉案男子立即上車逃離，馬上求助餐廳其他顧客，將陳送往醫院治療，陳男意識清楚，背部有3處傷口，無生命危險。