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網購保健食品騙老人？ 台南2銀行機警 報警保住翁嬤老本

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團假藉網購保健食品向老人詐騙，台南市中西區68歲劉姓老婦人、72歲盧姓老翁，昨天先後到銀行要匯款，經行員察覺有異報警攔阻，各自保住6萬元、9萬多元辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所警員王威雲、葉品瑩，昨天上午10點多接獲民生路某銀行通報，3人到場發現68歲劉姓老婦人正與行員爭論，執意要匯款，警員詢問婦人後得知，原來她是聽從網友慫恿購買保健食品，欲依照網友的指示匯款交易。

銀行行員和警員仔細比對對方名稱與匯款帳戶戶名並不相符，發現事有蹊蹺，該帳戶已遭通報異常，如劉婦完成匯款一定是血本無歸。老婦人聽完頻頻向員警與行員道謝，感謝警員守護了她辛苦得來不易的積蓄。

無獨有偶，南門派出所巡佐王智樑、警員黃瀚緯，中午11點多接獲府前路一家金融機構報案稱，有老翁疑似遭到詐騙，需警方前往協助，員警獲報後立即趕到現場處理。

72歲盧姓老翁是經由網友慫恿購買健康食品，對方提供的交易方式，是要老翁直接匯款9萬8千4百元到指定帳戶，盧姓老翁便至府前路某銀行臨櫃要匯款，行員發覺有異疑遭詐騙，立即通知員警到場處理，員警發現該帳戶已遭通報異常，經員警與機警的行員耐心向老翁努力勸說，老翁恍然大悟、驚覺被騙，表示不會再匯款，保住積蓄。

警方籲請民眾要避免與來路不明賣家私下透過通訊軟體聯繫交易，以避免遇到疑似詐騙的情境，民眾應循正常交易管道購買物品，如至實體店面、或經由有信用、完善退貨退款機制的購物平台，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。

台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑（右），向72歲盧姓老翁（左）勸說，保住他9萬多元辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑（右），向72歲盧姓老翁（左）勸說，保住他9萬多元辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假借網購詐騙，利用LINE指示誘騙民眾匯款。記者黃宣翰／翻攝
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不法分子假借網購詐騙，利用LINE指示誘騙民眾匯款。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假借網購詐騙，利用LINE指示誘騙民眾匯款。記者黃宣翰／翻攝
68歲劉姓老婦人遭到電信購物詐騙（右），經台南市警二分警員和銀行行員聯手勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
68歲劉姓老婦人遭到電信購物詐騙（右），經台南市警二分警員和銀行行員聯手勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 老婦

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