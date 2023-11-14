網購保健食品騙老人？ 台南2銀行機警 報警保住翁嬤老本

詐騙集團假藉網購保健食品向老人詐騙，台南市中西區68歲劉姓老婦人、72歲盧姓老翁，昨天先後到銀行要匯款，經行員察覺有異報警攔阻，各自保住6萬元、9萬多元辛苦積蓄。

台南市警二分局海安派出所警員王威雲、葉品瑩，昨天上午10點多接獲民生路某銀行通報，3人到場發現68歲劉姓老婦人正與行員爭論，執意要匯款，警員詢問婦人後得知，原來她是聽從網友慫恿購買保健食品，欲依照網友的指示匯款交易。

銀行行員和警員仔細比對對方名稱與匯款帳戶戶名並不相符，發現事有蹊蹺，該帳戶已遭通報異常，如劉婦完成匯款一定是血本無歸。老婦人聽完頻頻向員警與行員道謝，感謝警員守護了她辛苦得來不易的積蓄。

無獨有偶，南門派出所巡佐王智樑、警員黃瀚緯，中午11點多接獲府前路一家金融機構報案稱，有老翁疑似遭到詐騙，需警方前往協助，員警獲報後立即趕到現場處理。

72歲盧姓老翁是經由網友慫恿購買健康食品，對方提供的交易方式，是要老翁直接匯款9萬8千4百元到指定帳戶，盧姓老翁便至府前路某銀行臨櫃要匯款，行員發覺有異疑遭詐騙，立即通知員警到場處理，員警發現該帳戶已遭通報異常，經員警與機警的行員耐心向老翁努力勸說，老翁恍然大悟、驚覺被騙，表示不會再匯款，保住積蓄。