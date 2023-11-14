嘉市接連發生3起火警 消防局統計火警類型最多是這兩項

嘉義市區最近發生免洗餐具鐵皮工廠火警。圖／聯合報資料照片

嘉義市區最近接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，打火冒生命危險，議員質詢憂心鐵皮工廠屯集物品公安問題，為消防人員勤務繁重，無法組工會，人力及救災器材不足請命；消防局統計，火災分類分析以建築物火災26件居首，占56.53％。起火原因以電氣因素12件居首，占26.08％。

市區最近接連發生鐵皮加蓋10間連棟店面，免洗餐具鐵皮工廠以及透天厝等三起火警，天氣轉涼，食宿使用電器增加，消防局加強防火宣導，為強化救災能力，消防局資通訊應勤設備，智慧E化再升級，透過火場4個面向即時影像回傳，有助於情資掌握，以利回報決策及支援人力派遣，增進災害現場搶救效率。

救災救護最快速：各消防分隊到轄區各地平均距離1.65公里，分隊到達火場平均時間約在5分鐘內，為全國救災最快速城市之一，迅速到達災害現場進行搶救，能有效降低民眾損失，今年全面補助裝設2萬4000個住宅用火災警報器，全市裝設率已達97.42％。截至9月底，成功預警6件，救出9人。

消防局說，起火原因以電氣因素12件居首，占26.08％。持續加強用火、用電不慎之火警案例宣導。全面補助安裝住宅用火災警報器，針對木造建築物及高風險住宅場所，持續爭取預算汰舊換新。強化災害搶救「指揮智慧助理系統」整合運用，推動雲端數位搶救指揮管制作業，提升救災安全與效能。持續購置汰換救災裝備器材及消防車輛，提升搶救能力。持續健災害防救體系，提升抗災能量。提升勤務派遣速度及精準度、升級資安防護機制。