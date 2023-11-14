Coldplay旋風…男大生賣假票 疑黃牛集團犯案

左營警分局警方在高鐵左營站逮捕賣假票的魏姓男子，在身上取出3張假門票及現金。記者石秀華／翻攝 英國搖滾天團Coldplay連2天在高雄世運主場館開唱，吸引上萬粉絲朝聖，卻也引發假票、哄抬房價等亂象。詐騙集團以粗糙假票在網路兜售，警方已逮到1名魏姓男大生，查獲3張假票及2萬餘元贓款，不排除幕後有黃牛集團犯案，警方將深入追查；高市府也查獲並公告8家旅宿業者哄抬房價，最高裁罰5萬元。

Coldplay主唱Chris Martin在演唱會時曾公開表示，「我很抱歉，有些飯店的價格漲得有點貴」，點出哄抬旅館房價的亂象。高雄觀光局指出，旅宿業者訂定的房價若高於備查金額，可處1萬以上、5萬以下罰鍰，查獲違規的旅宿業者將公告名稱與裁罰金額，至於外界質疑裁罰金額太低，觀光局已向中央建議提高金額。

高雄文化局表示，只要查獲「黃牛票」，可以票面價格或定價10至50倍為罰鍰，且每張都罰，警方也會積極在網路查緝惡意程式大量購票，讓業者無利可圖，才能真正遏止黃牛。

對於旅宿業者哄抬房價，義守大學餐旅管理學系主任劉旭冠說，他認同「公告裁罰業者」，比照酒駕公告姓名，業者才會警惕；現行裁罰金額1萬以上、5萬以下罰鍰，仍有往上調整的空間。

Coldplay在台開唱，20餘歲的許姓男子搶到4000元門票，女性友人買不到票，許男在網路上見有賣家要割愛門票，以同等價格購票，雙方相約高鐵面交。許男拿到門票後，在領取夜市券地點領券，掃QR Code都沒感應，才發現買到假票。

許男報案後，和警方計誘該名賣家在高鐵左營站站內交易，警方活逮在北部某大學就讀的21歲魏姓男大生。