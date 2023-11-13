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北市公車駕駛酒駕肇事 萬華警逮人扣牌送辦

中央社／ 台北13日電

台北市萬華區近日發生一起公車碰撞汽車意外，警方獲報到場處理，發現肇事公車駕駛60歲謝姓男子散發酒味，經測試後結果酒測值為0.29毫克，當場予以逮捕、扣繳公車牌照送辦。

台北市警察局萬華分局今晚發布新聞稿表示，9日上午7時40分接獲報案，指內江街一帶發生公車碰撞汽車事故。

警方到場發現，有公共危險前科的公車駕駛謝男身上散發濃厚酒味，當場對他實施酒精濃度測試，結果酒測值達每公升0.29毫克超標，當場逮捕謝男並扣繳公車牌照，全案依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

萬華分局提醒，酒駕害人害己且違法，民眾若有隔日駕車規劃，前一夜切勿飲酒過晚，避免酒精無法代謝，警方將持續嚴加取締酒駕以杜不法，提醒民眾切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

公車 酒駕 酒精

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