詐團生基位假投資 民眾投資百萬受騙與警合作釣魚逮人

今年，1名民眾投資200萬餘元購買生基位，直到民眾持著購買單據至倉儲中心查看塔位，未料工作人員查無購買記錄，民眾驚覺受騙，於是報警與警方合作逮到陳姓車手及廖姓收水。台北地檢署今偵結，依涉犯組織犯罪條例、加重詐欺等罪嫌起訴陳、廖兩人。

據了解，今年6月間，有1名民眾誤信「購買70個生基位，可以用1.6億售出」的投資機會，四度購買生基罐塔位，總共投入200萬餘元。該名民眾持著購買單據至指定的位於台北市行天宮附近的倉儲中心查看塔位，到了現場才發現單據是偽造的，於是便至警局報案。