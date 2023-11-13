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北市女離家失蹤陳屍新店溪 新北警比對DNA帶她回家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區新店溪沙洲9月間發現1具女浮屍，身上無證件可供辨認被暫列無名屍，新北市警局鑑識中心清查失蹤人口報案資料，發現與北市一名50歲失蹤女子相符，通知家屬採集DNA比對，確認身分，幫她找到回家的路。

該名女子9月間失蹤，家屬報案，不久遺體在永和區新店溪被人發現，當時因身上無身分證件，暫列為無名屍。

新北警局鑑識中心清查全國失蹤人口報案資料，發覺該失蹤女子一直未返家，主動連繫家屬至警局採集DNA，10月底經DNA資料庫比對確認身分。家屬終於找回離家多日親人，再三向警方致謝。

新北市警局鑑識中心首創失蹤人口家屬DNA資料庫，每日清查轄內受理失蹤人口報案，取得失蹤者家屬同意後採集一親等或二親等家屬DNA建檔，若遇到身分不明個案時，即能以個案特徵比對及快速DNA比對方式多管齊下，在24小時之內即可得知比對結果，大幅提升無名屍確認真實身分的能量。

新北警局也呼籲，失蹤人口家屬可直接到警察機關申請DNA採樣比對，藉由親緣鑑定比對技術找回自己的家人。

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向姓女子被發現陳屍在新店溪。記者黃子騰／翻攝
向姓女子被發現陳屍在新店溪。記者黃子騰／翻攝
新北市警局鑑識中心採集DNA助無名屍找到回家的路。記者黃子騰／翻攝
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失蹤 DNA

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