女開車疑煞車失靈撞對向廚餘貨車 餿水撒滿車慘不忍睹

基隆市李姓女子今天開車沿東光路下山時，過彎時疑煞車失靈，衝撞對向錢姓男子駕駛的廚餘回收車，兩車上的4個人都受傷送醫。兩名駕駛人接受酒測，數值皆為0，車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午近11點接獲報案，東光路發生車禍，多人受傷。消防局派遣人車前往救護，分將20多歲李女和同車2名女乘客、50多歲錢男，送往衛生福利部基隆醫院治療。

據了解，李女駕駛轎車搭載2名金姓女子，沿東光路往東信路方向下山時，發現煞車失靈，並在一處彎道，撞上對向錢男駕駛的廚餘回收車右前車頭。

錢男的車上滿載回收桶，兩車碰撞後，李女轎車的車頭嚴重毀損，錢車載運的廚餘桶掉落，有些砸在李女的車上，桶內廚餘流出，讓李女的車子慘不忍睹。