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21歲男無照開小貨車又疲勞駕駛 跨越雙黃線撞死單車騎士
花蓮縣富里鄉台九線286.9公里處今天發生死亡車禍，21歲古姓男子無照開小貨車南下，卻疑似疲勞駕駛打瞌睡，車輛跨越雙黃線，撞上對向車道騎自行車的黃姓男子，緊急送醫後黃男傷重不治，詳細肇事原因要由警方進一步釐清。
古姓男子今天凌晨駕駛藍色小貨車，車上載著王姓男子，從台東北上送貨到花蓮市區，送完貨後，沿著台九線南下行駛，要返回台東縣海端鄉，沒想到上午6時許，行經富里鄉286.9公里路段時，古男疑似打瞌睡發生車禍。
警方指出，小貨車先是車頭偏離跨越雙黃線，擦撞對面的商家後，又衝撞在路口騎自行車的51歲黃男，再撞倒交通號誌桿，小貨車這才停下。因撞擊力太大，黃男頭部及四肢嚴重受傷，經送往玉里慈濟醫院急救後，於上午8時5分宣告死亡。
這起車禍不但造成小貨車擋風玻璃全破裂、車頭凹陷，自行車也倒在路邊，交通號誌更直接被撞倒，對面商家更是商品被撞毀，飲料灑落一地，還有電線被扯下。
警方調查，駕駛小貨車的古男手部擦傷，同行的王男沒有受傷，更發現古男竟然無照開車，實施酒測後，酒測值為零、無酒駕，發生死亡車禍的原因，需要玉里警分局進一步調查。
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