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三重機車停放人行道和馬路邊際「翹孤輪」 網：我也被抬過

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

三重區有1輛機車停在路旁，前輪騰空翹得很高懸在人行道上，後輪著地於馬路，因阻擋行人通行被拍照貼上網當成趣聞，引發熱議，不過也有網友猜他八成因為妨礙別人停車才被抬上去。圖／翻攝臉書路上觀察學院
三重區有1輛機車停在路旁，前輪騰空翹得很高懸在人行道上，後輪著地於馬路，因阻擋行人通行被拍照貼上網當成趣聞，引發熱議，不過也有網友猜他八成因為妨礙別人停車才被抬上去。圖／翻攝臉書路上觀察學院
新北市三重區日前有1輛機車停在路旁，前輪騰空翹得很高懸在人行道上，後輪著地於馬路，因阻擋行人通行被拍照貼上網當成趣聞，引發熱議，不過也有網友猜他八成因為妨礙別人停車才被抬上去。警方表示停車占用人行道已違規，但警方不會根據網路照片開罰。

停車位置在三重區正義北路與龍門路交叉口，現場有1個身心障礙汽車格和3個機車格，由於馬路和人行道有高低落差，這輛機車中柱立在人行道邊緣，後輪著地，因此前輪高高懸空翹起。

有民眾聲稱路過被擋到通行動線所以拍照，而且他還連續4天重返現場觀察動態，發現第2天機車被搬移到人行道上，第3天狀態不變，第4天車已離開現場。連續4天的照片貼到臉書社團「路上觀察學院」，引發熱議超過4百則留言。

有人認為「好厲害，可以翹這樣」、「太俏皮了吧」，也有人猜測多半是妨礙別人停車才被抬上去，「因為有人被我抬過」。也有眼尖網友推測身心障礙專用停車格內的白色休旅車，應該也是違停

對此，停車位轄區三重警分局長泰派出所所長楊晟輔說明，無論是車主自停或被別人抬上去，機車占用人行道停放，違反道路交通管理處罰條例第55條1項1款，可處300元以上600元以下罰鍰。汽車若占用身心障礙專用停車位，違反第56條1項10款，可處600元以上1200元以下罰鍰。

不過此案無人提出檢舉，警方也不會根據網路照片開罰，更何況缺乏違規時間與機車車號，但還是要提出呼籲，用路人應遵守交通規則，停車不要貪圖一時方便，影響其他用路人權益。

人行道 違停

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