高雄男子當街遭惡煞押上車 警方衝現場傻眼：被騙了

高雄蔡姓男子謊稱和朋友有金錢糾紛，險遭對方強行押上車帶走，蔡的陳姓友人配合演出，撥打110報案，新興警分局員警獲報後趕赴現場，才發覺押人戲碼是蔡男、陳男自導自演，依社會秩序維護法將兩人移送裁法，簡易庭審理後，判兩人各要罰2000元。

今年9月13日凌晨2時30分許，新興警分局接獲報案，稱前金區中正四路、新盛二街口有1男子險遭押走，警方獲報後趕到現場，循線找到報案的陳姓男子。

陳男見警方到場，謊稱他的蔡姓友人被一輛黑色國產車攔截，車上有兩名男子打算強押蔡男上車，他開車趕到現場後，狂按喇叭才趕走2名惡煞。

員警之後展開調查，發現周邊根本沒有出現黑色國瑞汽車，也沒有惡煞將蔡男押上車的過程，追查才發現，當天是蔡男前往附近找朋友領薪水，因拿不到錢與對方發生口角，請陳男配合他報警，謊稱遭惡煞押走，全案根本是兩人自導自演的鬧劇。