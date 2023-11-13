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當警察面一手拿酒開車跨越雙黃線 他連累同車3人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

當著警察一手拿酒開車跨越雙黃線，泰國移工連累同車3名逾期居留同胞。記者周宗禎／翻攝
當著警察一手拿酒開車跨越雙黃線，泰國移工連累同車3名逾期居留同胞。記者周宗禎／翻攝
嘉義縣33歲普姓泰籍移工開車載3名同胞友人到台南永康參加遶境，把指揮交通的警察當塑膠、在員警前橫跨雙黃線還一手開車一手拿著台灣啤酒，員警追上前攔查見他還拿著酒瓶，酒測值不但超標，還連累3名同胞各被開6000元以上罰單，又因為3人都拿觀光護照來台逾期居留，普男今依公共危險移送台南地檢署、另3人送移民署專勤隊偵辦。

永康分局龍潭派出所所長林伯翰表示，昨天下午轄區烏竹里「泰國廟」辦廟會繞境，吸引各地數以千計泰國籍移工參加。普姓泰籍移工在嘉義從事製造業，當時開車載著兩男一女朋友到永康參加廟會，遶境結束後參與移工到附近大飯店聚餐，結果普姓移工邊開車還邊與友人喝酒同樂。

警方表示，警員董育尚在於永康區蔦松二街執行交通勤務時，見普姓移工駕車跨越雙黃線，攔停盤查發現居然邊駕車邊飲酒，與車上三名泰籍友人經酒精濃度呼氣檢測都超過標準值。依照道路交通管理處罰條例規定，同車三人均須處6千元以上1萬5千元以下罰鍰，員警查證身分時，意外發現三名泰籍人士非泰籍移工，而是持觀光簽證入境，為了在台灣多賺點錢打工逾期居留，全案調查後，依刑法公共危險及入出國及移民法規定，解送臺南地檢及移民署專勤隊偵辦歸案。

現在正值泰國水燈節慶典期間。普男表示，與朋友參加完泰國廟宇慶典剛駕駛車輛離開，沒想到就被員警查獲，還連累一車友人，害他們除了被查獲逾期居留外更要吃上罰單，悔不當初。

分局長甘炎民表示，警員董育尚平時工作認真，積極取締不法，將與嘉獎表揚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當著警察一手拿酒開車跨越雙黃線，泰國移工連累同車3名逾期居留同胞。記者周宗禎／翻攝
當著警察一手拿酒開車跨越雙黃線，泰國移工連累同車3名逾期居留同胞。記者周宗禎／翻攝

移工 移民署 酒駕

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