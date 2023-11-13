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詐1400萬主嫌搭機欲潛逃 新北警急赴機場逮人畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大接獲報案，有民眾遭詐團以假投資股票方式詐騙，損失達1400多萬元。警方追查銀行、虛擬貨幣帳戶金流及監視器影像，鎖定詐騙集團主嫌陳姓男子及13名成員行蹤，分赴台北、新北及桃園等地緝捕，過程中發現陳男正欲潛逃出國，警方立即趕赴桃園機場及時將陳男逮捕，詢後將陳男等14人依詐欺罪嫌移送。

據了解，主嫌40歲陳姓男子同夥組成詐騙集團，在臉書貼出投資股票訊息誘騙民眾加入LINE群組，張姓及簡姓男子不疑有他加入後，詐團成員再誘導2人下載由詐騙集團自行開發可於幕後操控漲跌之APP交易平台。

張、簡2人匯款投資後看見股票不斷上漲深信不疑，詐團隨即要求需補繳股票申購、管理及手續費等款項，但2人將款項匯入後卻發現遭鎖倉、關閉交易平台，此時才知遭詐騙憤而報警，但高達1400多萬元現金早已遭騙取。

新北市刑大獲報後展開調查，透過追查銀行、虛擬貨幣帳戶金流及監視器影像鎖定陳姓主嫌等14人行蹤，日前分3波前往台北、新北、桃園等地查緝，陳姓主嫌驚覺成員陸續遭逮，為躲避查緝慌忙與女友自台北市住家拖著大型行李箱，搭計程車前往桃園機場欲潛逃至中國。新北刑大發現陳男行蹤立即調派警力趕往機場，將正在等飛機的陳男拘提到案，詢後將陳男等14人依詐欺罪嫌移送法辦。

新北市刑大提醒民眾，「假投資詐騙」往往造成巨大財產損失，民眾務必提高警覺，股票投資應循合法管道，對於鼓吹加入投資群組、勸誘購買股票應審慎判斷，避免遭詐騙受害，謹慎保護個人財務安全。

警方將陳男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大警方在陳男準備出關前將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大警方在陳男準備出關前將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
陳男被警方上銬帶出機場。記者黃子騰／翻攝
陳男被警方上銬帶出機場。記者黃子騰／翻攝
陳男偕女友準備搭機潛逃出國，在機場被警方攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
陳男偕女友準備搭機潛逃出國，在機場被警方攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 桃園機場

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