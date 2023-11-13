北市教會門沒關…他闖入偷走錢包、講師費4100元 警持票逮人
于姓男子日前晚上見北市中正區一間教會後門沒有關好，興起歹念闖入行竊，偷走辦公室抽屜內現金約4100元離去，教會人員事後發現抽屜被拉開、財務不翼而飛報警。警方調閱監視器畫面，上周持拘票逮捕到案，警詢後依加重竊盜罪送辦。
中正一警方上月26日獲報，仁愛路上一間教會發生竊盜案，一名教會男員工稱，晚上7點多從教會辦公室離開回家吃飯，約晚上9點多返回教會要鎖門，赫然發現辦公室抽屜被拉開，抽屜內錢包、講師費不翼而飛，財損約4100元。
警方調閱監視器畫面，發現一名騎腳踏車的男子形跡可疑，他將腳踏車停妥後，先在外四處觀察，之後多次來回進出教會，釐清他身分是有竊盜前科的于男（65歲），懷疑他犯案。
由於于男居無定所，警方搜集事證後，向檢方聲請拘票，8日下午循線在北市大同區太原路巷弄內、他常出沒的棲身處將人逮捕。于男警詢時供稱因缺錢花用，見教會後門未關，心生歹念闖入行竊，被依加重竊盜罪送辦。
中正一分局呼籲，民眾對自身財產應作好安全防護，必要時增加保全人力或加裝防竊設備，並確認監視器畫面拍攝角度是否適當，若有發現可疑人事，請立刻撥打110報案。
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