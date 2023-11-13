桃園夫妻用餐愛犬走失焦急萬分 愛狗妹見狗危險救回

蘇姓男子夫妻黑色吉娃娃愛犬不見焦急報警，員警幫忙找回，夫妻喜極愛不釋手頻頻感謝警方。記者曾增勳／翻攝 桃園市49歲蘇姓男子夫妻日前晚上帶著黑色吉娃娃愛犬至中壢區龍東路小火鍋店用餐，將吉娃娃小狗繫在停放店外的機車踏板上，餐後發現愛犬不見，著急報警求助「愛犬走失了怎麼辦」！警方分頭查訪，查出一名愛狗小姐擔心小狗馬路亂跑危險先帶回照顧，警詢後帶到派出所，蘇男夫妻看至愛犬找回喜極，蘇妻緊抱愛犬頻頻表示，擔心一晚，感謝員警找回愛犬。

蘇男表示，他家飼養一隻黑色吉娃娃，大約4、5歲，9日晚上他夫妻至中壢區龍東路一家小火鍋餐廳用餐，依規定小狗不能入內，將愛犬繫在停放店外的機車踏板上，不料20分鐘用餐後出來，發現愛犬掙脫牽繩不見，急忙報警求助，並說明狗狗。

龍興派出所員警據報，看見蘇男愛犬遺失十分擔心，員警中分頭附近店家查訪找尋，一店家老闆 指稱，有一名小姐抱著一隻符合特徵的吉娃娃，挨家詢問「是誰家的狗走失」，查無結果就帶著小狗騎機車離開。

警方循線調閱監視器，順利聯絡這位愛狗的善心小姐，她表示，她自己也養狗，尖峰時刻車多，看見小狗馬路上亂跑十分危險，她擔心小狗被撞傷，才抱起小狗四處詢問店家，因為找不到失主，知道狗主人一定很著急，因此先帶小狗回家照顧，隔天再帶去掃晶片找失主，一下子就接到警察來電，趕緊送到派出所幫助狗狗回家。