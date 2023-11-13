快訊

台大新系揭曉！「半導體大學部學程」已送教育部審議 明年招生

威力彩頭彩飆8.2億！「4星座、4生肖財運噴發」 財神方位、幸運時辰曝光

藍白合有共識「只差總統候選人組合」 柯文哲：要找馬英九當見證人

影／廟會爆20多人推擠 大雅警方掃黑專責隊到場查出衝突原因

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區昨晚有廟會衝突，20多人現場口角推擠，大雅警分局出動掃黑專責隊即時約制、蒐證，立即平息衝突，查出衝突原因是現場有車輛插隊，引起不滿。

台中市大雅警分局今天說明，昨晚網傳一段台中廟會遶境衝突影片，現場是潭子區昌平路一間廟會遶境活動結束時，陣頭內音響車隊因離場時有插隊情事，造成旁邊陣頭友人有口角推擠衝突，無打架情形。

影片內容中，有多名男子在車陣中衝突口角，有人拿出木棍，立即被旁人奪下，眾人口角衝突激烈，未出現打架情形。

警方第一時間即時制止，立即派遣線上巡邏警網等快打警力及由偵查隊副隊長帶隊到場處置，同時出動掃黑專責隊加強蒐證約制、告誡、法令宣導等作為，持續蒐證與安全維護，至廟會結束後續無再衍生其他事故，另雙方口角推擠原因通知宮廟主委到所釐清相關人員。

大雅警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，先將雙方隔離，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、毋枉毋縱。

台中潭子昨晚廟會遶境衝突，警方迅速到場約束，有口角推擠衝突，無打架。圖／警方提供
台中潭子昨晚廟會遶境衝突，警方迅速到場約束，有口角推擠衝突，無打架。圖／警方提供
台中潭子昨晚廟會遶境衝突，警方迅速到場約束，有口角推擠衝突，無打架。圖／警方提供
台中潭子昨晚廟會遶境衝突，警方迅速到場約束，有口角推擠衝突，無打架。圖／警方提供

陣頭 遶境

延伸閱讀

跟貼陣頭聊天…機車男不服勸導嗆警察 三重警拖下車壓制管束

雲林西螺太平媽祖完成9天8夜平安遶境 今天回鑾西螺大會香

楊瓊瓔拚連任忙不停 發水果月曆帶競選團隊市場掃街拜票

毒蟲檳榔袋藏毒 看廟會毒癮發作吸毒遭警查獲

相關新聞

大學生賣Coldplay假票高鐵站遭活逮 警疑集團性犯案

英國搖滾天團Coldplay睽違6年來台開唱，連2天在高雄世運主場館吸16萬餘名粉絲朝聖；因一票難求，魏姓大學生在網路佯...

住院50天…明揚大火重傷消防隊員返家了 110傷者全出院

9月22日傍晚明揚國際科技公司大火爆炸，造成10死110人傷，其中消防員4殉職、12人受傷，受傷最嚴重屏東分隊盧姓消防隊...

回火場找手機求救 高中生受困亡

花蓮吉安鄉一棟三層樓民宅昨天凌晨發生火警，延燒八戶，十八歲江姓高中生逃生時折返，疑為了回房拿手機報案，最後受困二樓，命喪...

影／廟會引衝突 大雅警方掃黑專責隊到場查出衝突原因是這

台中市潭子區昨晚有廟會衝突，20多人現場口角推擠，大雅警分局出動掃黑專責隊即時約制、蒐證，立即平息衝突，查出衝突原因是現...

新北女駕駛自撞分隔島翻車 新店祥和路車流回堵大塞車

新北市新店區今天上午發生翻車意外。46歲朱姓女子上午7時許開車行經新店區祥和路時，不明原因自撞中央分隔島，車輛失控翻覆佔...

Coldplay高雄開唱出現假票 狂粉逛夜市掃不到QRcode報警逮人

英國搖滾天團Coldplay昨晚結束在世運主場館演唱，粉絲達8萬6505人次，但Coldplay開場，場外卻出現假票情事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。