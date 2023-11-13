影／廟會爆20多人推擠 大雅警方掃黑專責隊到場查出衝突原因
台中市潭子區昨晚有廟會衝突，20多人現場口角推擠，大雅警分局出動掃黑專責隊即時約制、蒐證，立即平息衝突，查出衝突原因是現場有車輛插隊，引起不滿。
台中市大雅警分局今天說明，昨晚網傳一段台中廟會遶境衝突影片，現場是潭子區昌平路一間廟會遶境活動結束時，陣頭內音響車隊因離場時有插隊情事，造成旁邊陣頭友人有口角推擠衝突，無打架情形。
影片內容中，有多名男子在車陣中衝突口角，有人拿出木棍，立即被旁人奪下，眾人口角衝突激烈，未出現打架情形。
警方第一時間即時制止，立即派遣線上巡邏警網等快打警力及由偵查隊副隊長帶隊到場處置，同時出動掃黑專責隊加強蒐證約制、告誡、法令宣導等作為，持續蒐證與安全維護，至廟會結束後續無再衍生其他事故，另雙方口角推擠原因通知宮廟主委到所釐清相關人員。
大雅警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，先將雙方隔離，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、毋枉毋縱。
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