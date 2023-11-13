中國漁船金門越界捕黃魚 海巡特勤查扣1船6人

中國鐵殼船11日竄入金門復國墩近岸非法越界撈捕黃魚，金門海巡隊派船艇前往取締，查扣1艘刻意遮掩船舶編號的中國漁船，帶回1船6人並清除流刺網；船主將面臨60萬元以上罰款。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，為了保護金門地區秋冬漁汛期間的漁業資源，維護漁民權益，海巡署10月起，除了派遣大型巡防艦巡弋金門海域，也派遣特勤隊幹員進駐金門海巡隊，協助第十二巡防區執行「護永專案」。

海巡署金馬澎分署表示，11日下午，海巡署第十二巡防區雷達發現中國圍頭港外，有中國鐵殼船集結，立即指派金門海巡隊2艘線上巡防艇PP-10081及PP-10083前往金門復國墩及北碇海域部署防堵任務。

11日晚間10時許，中國船團分頭竄入復國墩近岸作業，海巡隊加派1艘CP快艇搭載特勤幹員前往取締，特勤幹員與海巡隊員聯手在復國墩東北方登檢，查扣正在下網作業的「閩泉台漁」1艘6人，並清除海面12件總長360公尺流刺網。

據海巡隊初步調查，「閩」船來自中國泉州市，噸位約15噸，出港前刻意將船舶編號使用塑膠墊片遮蔽，用意在逃避兩岸海域執法單位蒐證追查。

金馬澎分署指出，6名涉案船員依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船主未來將面臨至少新台幣60萬元的行政罰鍰，以及作業網具全數沒入的處分。