無店招美容會館暗中經營半套性交易 遭警方破獲法辦

台南市東區中華東路一家護膚美容店涉嫌經營半套性交易，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝 台南市東區中華東路一家護膚美容店涉嫌暗中從事半套性交易，為掩人耳目，外觀無任何店招，且採網路預約制，網路廣告以「鄰家靚女，技術本位」吸引客人，市警一分局接獲檢舉前天深夜前往查緝，警詢後昨天將郭姓男負責人等3人依妨害風化罪嫌法辦，2名男客和8名女服務生共10人依違反社會秩序維護法裁罰。

警方接獲舉報指出位於台南市東區某美容會館，男、女服務生達15人以上，規模龐大，雖有請領營業執照登記，但外觀無任何店招，相當隱匿，且採網路預約制，半套性交易每節50分鐘計費1900元。該店家以監視器、門控、臨檢警示燈號與男服務生看守櫃台並不定時於店外觀看監控，逃避警方取締。

市警一分局行政組經持續蒐集證據後，向台南地方法院聲請搜索票核准，11日晚上10點到該美容會館外面埋伏，發現有尋芳客陸續進入消費，警方抓準時機突襲進入店內執行搜索，當場查獲2男客與2女服務生剛完成半套性交易，另調查在場6名女服務生皆曾有性交易紀錄，並查扣使用過保險套、監視器、大門電鎖遙控器、營業帳冊、電腦主機及現金7萬1300元等證物。

男客及女服務生共10人依違反社會秩序維護法裁罰；郭姓男負責人(29歲)及黃姓（20歲）、邱姓（34歲）男子2名工作人員則依刑法妨害風化罪嫌移送南檢法辦。據了解，此護膚美容店已經營5個多月。