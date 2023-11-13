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住院50天…明揚大火重傷消防隊員返家了 110傷者全出院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

明揚大火造成10死110人傷，其中消防隊員4殉職、12人受傷，受傷最嚴重者後出院的盧姓消防隊員住院50天出院了，後續還有漫長的復健路。圖／本報資料照
明揚大火造成10死110人傷，其中消防隊員4殉職、12人受傷，受傷最嚴重者後出院的盧姓消防隊員住院50天出院了，後續還有漫長的復健路。圖／本報資料照
9月22日傍晚明揚國際科技公司大火爆炸，造成10死110人傷，其中消防員4殉職、12人受傷，受傷最嚴重屏東分隊盧姓消防隊員，爆炸造成左手截肢、身體大面積燒燙傷，住院50天，在11月10日出院返家，後續還有漫長的復健路要走。

盧姓消防隊員出院當天在臉書發文說，「我出院了，謝謝我的家人，朋友及關心我的人，感謝大家，這段時間有你們的照顧陪伴及祝福，謝謝你們」許多好友們留言鼓勵，「加油！」、「好好休養」、「辛苦了，好好休養，再出發」。

屏東縣消防局今指出，明揚大火造成4名消防員殉職、12人受傷，其中5人請假。屏東縣府網站，0922明揚國際公司科技公司火警住院名單暨傷病患清冊，10死110人傷，全數傷者已出院，傷勢最嚴重盧姓消防隊員11月10日出院。

屏東縣 消防員 明揚

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