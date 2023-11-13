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影／越南失聯移工從屏東流浪到新北 遇警盤查拔腿就跑
新北市1名越南籍男子，日前將機車違停在八里分駐所對面超商前，員警路過順道盤查，他自稱未帶證件被帶返所查證，卻在分駐所門口拔腿開溜，於停車格間隙竄逃像貓抓老鼠，迅速被圍捕。原來他是失聯移工還涉嫌侵占工廠的機車。
蘆洲警分局八里分駐所警員李東昇，6日晚間6時許剛執行完商港路口交通整頓勤務，返抵分駐所時，瞥見對面超商有1名越南人將機車違停門口低頭滑手機，便趨前盤查身分。
27歲阮姓男子聲稱未帶證件，被請回分駐所時，卻趁隙拔腿就跑，在門口停車格之間折返竄逃，很快就被支援警力圍捕到。經查原來阮男今年5月被屏東地區某食品加工廠通報失聯，四處打黑工流浪到北部，但不肯透露在八里的住處。
警方還查出他供稱上網向同鄉購買的機車，原本是新北是新莊地區某工廠買給員工代步，因為被借走不還，今年3月向警方通報遭侵占。全案依違反入出國及移民法、侵占罪嫌移送法辦，阮男轉送移民署新北專勤隊收容。
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