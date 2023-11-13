快訊

醫院遭以軍包圍燃料耗盡…院內斷電3新生兒亡 譚德塞痛斥醫院變死亡現場

天氣轉涼口乾舌燥喝了水還是口渴？中醫建議「1類水果」解燥

影／逾8萬人一起High！Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／越南失聯移工從屏東流浪到新北 遇警盤查拔腿就跑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名越南籍男子，日前將機車違停在八里分駐所對面超商前，員警路過順道盤查，他自稱未帶證件被帶返所查證，卻在分駐所門口拔腿開溜，於停車格間隙竄逃像貓抓老鼠，迅速被圍捕。原來他是失聯移工還涉嫌侵占工廠的機車。

蘆洲警分局八里分駐所警員李東昇，6日晚間6時許剛執行完商港路口交通整頓勤務，返抵分駐所時，瞥見對面超商有1名越南人將機車違停門口低頭滑手機，便趨前盤查身分。

27歲阮姓男子聲稱未帶證件，被請回分駐所時，卻趁隙拔腿就跑，在門口停車格之間折返竄逃，很快就被支援警力圍捕到。經查原來阮男今年5月被屏東地區某食品加工廠通報失聯，四處打黑工流浪到北部，但不肯透露在八里的住處。

警方還查出他供稱上網向同鄉購買的機車，原本是新北是新莊地區某工廠買給員工代步，因為被借走不還，今年3月向警方通報遭侵占。全案依違反入出國及移民法、侵占罪嫌移送法辦，阮男轉送移民署新北專勤隊收容。

阮姓越南失聯移工騎乘被通報遭侵占的機車，違停在八里分駐所斜對面，被結束勤務返所路過的員警盤查。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南失聯移工騎乘被通報遭侵占的機車，違停在八里分駐所斜對面，被結束勤務返所路過的員警盤查。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南失聯移工被帶回途中，在分駐所門口拔腿開溜，於停車格之間縫隙竄逃，很快就被圍捕。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南失聯移工被帶回途中，在分駐所門口拔腿開溜，於停車格之間縫隙竄逃，很快就被圍捕。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南失聯移工被帶回途中，在分駐所門口拔腿開溜，於停車格之間縫隙竄逃，很快就被圍捕。記者林昭彰／翻攝
阮姓越南失聯移工被帶回途中，在分駐所門口拔腿開溜，於停車格之間縫隙竄逃，很快就被圍捕。記者林昭彰／翻攝

侵占 八里 移工

延伸閱讀

高雄外籍移工「多處遭砍命危」！疑與友人喝酒起口角 警方鎖定凶嫌追緝

影／2失聯移工假裝原住民 警問「哪一族」答案令人捧腹大笑

影／安全帽沒扣被攔下！桃失聯移工坦承通緝被逮 女友崩潰痛哭

失聯移工8.4萬人 勞部擬修法加重處罰非法媒介僱用

相關新聞

住院50天…明揚大火重傷消防隊員返家了 110傷者全出院

9月22日傍晚明揚國際科技公司大火爆炸，造成10死110人傷，其中消防員4殉職、12人受傷，受傷最嚴重屏東分隊盧姓消防隊...

回火場找手機求救 高中生受困亡

花蓮吉安鄉一棟三層樓民宅昨天凌晨發生火警，延燒八戶，十八歲江姓高中生逃生時折返，疑為了回房拿手機報案，最後受困二樓，命喪...

Coldplay高雄開唱出現假票 狂粉逛夜市掃不到QRcode報警逮人

英國搖滾天團Coldplay昨晚結束在世運主場館演唱，粉絲達8萬6505人次，但Coldplay開場，場外卻出現假票情事...

無店招美容會館暗中經營半套性交易 遭警方破獲法辦

台南市東區中華東路一家護膚美容店涉嫌暗中從事半套性交易，為掩人耳目，外觀無任何店招，且採網路預約制，網路廣告以「鄰家靚女...

影／越南失聯移工從屏東流浪到新北 遇警盤查拔腿就跑

新北市1名越南籍男子，日前將機車違停在八里分駐所對面超商前，員警路過順道盤查，他自稱未帶證件被帶返所查證，卻在分駐所門口...

屏東男深夜開車追撞2台小貨車 車成火球釀4傷

屏東枋山台一線北上路段昨深夜11點左右發生火燒車事故，34歲凌姓男子開車行經內獅國小時，疑似未注意路況，撞上前方停等紅燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。