影／越南失聯移工從屏東流浪到新北 遇警盤查拔腿就跑

新北市1名越南籍男子，日前將機車違停在八里分駐所對面超商前，員警路過順道盤查，他自稱未帶證件被帶返所查證，卻在分駐所門口拔腿開溜，於停車格間隙竄逃像貓抓老鼠，迅速被圍捕。原來他是失聯移工還涉嫌侵占工廠的機車。

蘆洲警分局八里分駐所警員李東昇，6日晚間6時許剛執行完商港路口交通整頓勤務，返抵分駐所時，瞥見對面超商有1名越南人將機車違停門口低頭滑手機，便趨前盤查身分。

27歲阮姓男子聲稱未帶證件，被請回分駐所時，卻趁隙拔腿就跑，在門口停車格之間折返竄逃，很快就被支援警力圍捕到。經查原來阮男今年5月被屏東地區某食品加工廠通報失聯，四處打黑工流浪到北部，但不肯透露在八里的住處。