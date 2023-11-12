聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟貼陣頭聊天…機車男不服勸導嗆警察 三重警拖下車壓制管束
新北市三重區今天傍晚有場廟會遶境活動，1名年輕人騎機車靠近遊行隊伍找陣頭成員聊天，不服勸導還跟員警嗆聲，被壓制在地上強制執行保護管束，帶返派出所等情緒和緩後，責付友人帶回。
三重警分局表示，對於宮廟遶境勤務均嚴密規畫部署，除事前約制陣頭，現場並以優勢警力維護秩序、疏導交通，今天下午5時25分左右，當遊行隊伍經過三重區忠孝路一段45號前方，19歲賴姓男子騎機車隨行，不斷與陣頭內的朋友聊天。
警方擔心影響行車動線，勸導賴男離開，但他不聽勸導且情緒激動嗆聲，員警為避免賴男有危害公共安全之虞，當場將他拖下機車壓制實施管束，並帶返厚德派出所，直到情緒和緩後，下午5時55分結束管束，責由友人帶回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言