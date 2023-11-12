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跟貼陣頭聊天…機車男不服勸導嗆警察 三重警拖下車壓制管束

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天傍晚有場廟會遶境活動，1名年輕人騎機車靠近遊行隊伍找陣頭成員聊天，不服勸導還跟員警嗆聲，被壓制在地上強制執行保護管束，帶返派出所等情緒和緩後，責付友人帶回。

三重警分局表示，對於宮廟遶境勤務均嚴密規畫部署，除事前約制陣頭，現場並以優勢警力維護秩序、疏導交通，今天下午5時25分左右，當遊行隊伍經過三重區忠孝路一段45號前方，19歲賴姓男子騎機車隨行，不斷與陣頭內的朋友聊天。

警方擔心影響行車動線，勸導賴男離開，但他不聽勸導且情緒激動嗆聲，員警為避免賴男有危害公共安全之虞，當場將他拖下機車壓制實施管束，並帶返厚德派出所，直到情緒和緩後，下午5時55分結束管束，責由友人帶回。

19歲賴姓男子騎機車跟著遶境隊伍，不斷與陣頭內的朋友聊天，不服勸導還嗆警察，被強勢拖下機車壓制管束。記者林昭彰／翻攝
19歲賴姓男子騎機車跟著遶境隊伍，不斷與陣頭內的朋友聊天，不服勸導還嗆警察，被強勢拖下機車壓制管束。記者林昭彰／翻攝
三重警分局表示，對宮廟遶境勤務均嚴密規畫部署，以優勢警力維護秩序、疏導交通。記者林昭彰／翻攝
三重警分局表示，對宮廟遶境勤務均嚴密規畫部署，以優勢警力維護秩序、疏導交通。記者林昭彰／翻攝
19歲賴姓男子騎機車跟著遶境隊伍，不斷與陣頭內朋友聊天，不服勸導嗆警察，被強勢拖下機車壓制管束。記者林昭彰／翻攝
19歲賴姓男子騎機車跟著遶境隊伍，不斷與陣頭內朋友聊天，不服勸導嗆警察，被強勢拖下機車壓制管束。記者林昭彰／翻攝

陣頭 情緒 遶境 強制執行 新北

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