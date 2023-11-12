認為自己沒康復…高雄男不滿被請出醫院 持刀欲攻擊醫院醫護遭制伏

吳姓男子因病住進高雄小港醫院，前天院方告知吳男可出院，但吳認為自己尚未康復，和護理人員起口角，出院後心生怨恨，昨深夜11時許，酒後持菜刀至醫院護理站，作勢攻擊醫護人員，保全報警，警方持辣椒水噴灑、保全以甩棍打掉吳手中菜刀，將吳順利制伏。

警方指出，昨深夜11時15分許接獲小港醫院護理站保全人員通報，指有民眾持刀滋事，線上快打警網趕抵現場，發現吳姓男子（35歲）持菜刀站在護理站叫囂。

警方研判吳男喝醉酒，趁他不注意朝吳噴辣椒水，一旁的保全員機警用甩棍打掉吳手中菜刀，順利將吳壓制在地逮捕。

經警方調查，吳男日前因病住進小港醫院治療，院方認為吳已康復不需住院，前天中午告知吳可辦理出院手續，但吳堅稱自己還沒好，和護理人員發生口角，吳出院後仍懷恨在心。

昨深夜時分，吳飲酒後，竟手持菜刀走進醫院內護理站，意圖攻擊醫生及護理師，幸保全報警，和警方聯手制伏吳男；警詢後，依恐嚇、違反醫療法等罪移送高雄地檢署偵辦。

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高雄吳姓男子在小港醫院住院治療後，院方不需住院，但吳不滿被請出醫院，昨深夜持菜刀返回護理站欲攻擊醫護人員遭警方制伏。記者石秀華／翻攝 高雄吳姓男子在小港醫院住院治療後，院方不需住院，但吳不滿被請出醫院，昨深夜持菜刀返回護理站欲攻擊醫護人員遭警方制伏。記者石秀華／翻攝