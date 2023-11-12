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長者交通事故屢創新高 路老師點出：用路觀念難改

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

長者交通事故創新高，除了是身體機能逐漸退化難應付複雜交通情況，在各地宣導道安觀念的新北「路老師」們直言，更難導正的是他們已根深柢固數十年的用路觀念，「上課都說沒問題，實際施行上又是另一種情況」，他們透過桌遊、改編歌曲，透過一次次的活動，改變他們的用路觀念。

新北市的「路老師」李雲月表示，長者在身體與心理等機能退化影響下，需要專注的開車、騎車，長者經常反應不如其他人，因此他們上課都會鼓勵長者使用大眾運輸。

李雲月說，交通號誌與專業術語年輕人都不見得懂，對長者更是困難，從主幹道、支幹道，到行人優先、行人時相等標誌，甚至是路上停、慢標語等，大部分長者「有看，但不一定看進去」，如何讓他們了解複雜的交通語言，必須要用更融入生活的方式一再提醒他們。

她舉例，她就會用樹木的樹幹、樹枝去解釋，路比較小的支幹道，要讓路比較大條的幹道先行等，長者比較能理解；課程她們也會將經典老歌歌詞改編，例如〈等一下呢〉歌詞，很適合在課程活動身體時，加強道路停看停觀念。

不過她指出，其實長者開車的人數非常少，最多的還是機車與腳踏車，尤其很多長者騎腳踏車經常逆向、闖紅燈，是他們要特別提醒的項目。

李雲月也說，老人開車騎車首要注意項目就是駕照有沒有過期，目前規定年滿75歲以上汽機車駕駛每3年需重新換發駕照，這是上路前最重要先確認的項目。

李雲月說，隨著年齡增長，相關機能難免會衰退，開車、騎車最重要靠得是視力、聽力、體力3力，只要任何一項自我評估無法滿足，通常就不建議上路；長者開的車經常也是「老爺」等級，保養方式可能不如其他人的車輛，上路前，車輛是否安全、符合規範都是要檢查的情況，否則駕駛、車輛都有情況，貿然上路也非常危險。

路老師林春櫻也說，改變長者用路觀念最難，尤其他們因體力不足，有時候有號誌的路口他們根本走不到，就會任意穿越馬路，但上課只靠數字、條文宣導較沒有效果，她的做法主要是透過案例影片，如果隨意穿越號誌可能會發生什麼後果的影片，他們會更印象深刻。

新北市社會局與交通局透過路老師宣導，加強長者道安觀念。圖／新北市交通局提供
新北市社會局與交通局透過路老師宣導，加強長者道安觀念。圖／新北市交通局提供

駕照 影片 腳踏車 標語

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