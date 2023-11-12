空中突降清潔劑幫洗車？ 高雄女車主驚嚇指數100

傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降一個塑膠袋硬生生砸中擋風玻璃，讓傅女當場嚇壞，不敢打開看袋中為何物，警方獲報到場，發現袋中裝了清潔劑及空玻璃瓶，已採證追丟物之人。

鳳山分局文山派出所昨晚7時許接獲傅姓女車主（37歲）報案，指稱駕車沿博愛路由西向東行駛至立人街路口時，空中突然飛來一個裝有物品的塑膠袋，當場砸中轎車擋風玻璃，她嚇得急踩煞車。