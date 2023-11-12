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空中突降清潔劑幫洗車？ 高雄女車主驚嚇指數100

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降一個塑膠袋硬生生砸中擋風玻璃，讓傅女當場嚇壞，不敢打開看袋中為何物，警方獲報到場，發現袋中裝了清潔劑及空玻璃瓶，已採證追丟物之人。

鳳山分局文山派出所昨晚7時許接獲傅姓女車主（37歲）報案，指稱駕車沿博愛路由西向東行駛至立人街路口時，空中突然飛來一個裝有物品的塑膠袋，當場砸中轎車擋風玻璃，她嚇得急踩煞車。

警方獲報到場了解，發現傅女轎車擋風玻璃中間處碎裂，塑膠袋掉落雨刷旁，將塑膠袋打開，檢視袋中裝了一瓶清潔劑及空玻璃瓶，由於傅女車子受損，警方除通知鑑識人員到場採證、交通分隊開立事故聯單外，將調閱附近監視器追查，以釐清事發經過。

傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降內裝清潔劑和玻璃瓶的塑膠袋，硬生生砸中擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降內裝清潔劑和玻璃瓶的塑膠袋，硬生生砸中擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降內裝清潔劑和玻璃瓶的塑膠袋，硬生生砸中擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降內裝清潔劑和玻璃瓶的塑膠袋，硬生生砸中擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降內裝清潔劑和玻璃瓶的塑膠袋，硬生生砸中擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
傅姓女子昨晚駕車行經高雄市鳳山區博愛路與立人街口時，突然天降內裝清潔劑和玻璃瓶的塑膠袋，硬生生砸中擋風玻璃。記者石秀華／翻攝

塑膠袋 擋風玻璃 監視器

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