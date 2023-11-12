高雄外籍移工「多處遭砍命危」！疑與友人喝酒起口角 警方鎖定凶嫌追緝

高雄岡山區本洲一路某民宅今天下午4時許傳出凶殺案，越南籍鄭姓失聯移工與外籍友人在家中喝酒時，雙方發生口角，鄭男疑遭對方砍傷多處，胸口有15公分撕裂傷，身上多處開放性骨折，由救護車送往醫院急救，目前仍未脫險。

凶嫌作案後逃逸，岡山警分局已鎖定人車查緝中，詳細案情正待凶嫌到案後釐清。

【中央社／高雄12日電】

高雄市一名年約25歲的越南籍失聯移工鄭姓男子，今天傍晚在岡山區本洲一街一處住宅內遭外籍友人持刀砍傷；警方獲報後將人送醫救治，並全力追捕在逃嫌犯中。

高雄市政府警察局岡山分局發布訊息表示，岡山分局今天晚間6時多獲報，在岡山區本洲一街一處住宅內有人持刀打架。

警方到場後得知，傷者25歲鄭姓男子是越南籍的失聯移工，與外籍友人於下午4時許在家喝酒，不明何故發生糾紛，鄭男因此遭人砍傷多處，目前仍在醫院救治中。

警方表示，目前已鎖定相關人車，並派員前往查緝當中；詳細情形仍須涉嫌人等到案後再行查處。

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