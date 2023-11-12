投資虛擬貨幣被詐29萬 被害人與警合作逮嫌犯「保住106萬」

宜蘭52歲邱姓女老師在網路社群軟體，認識假冒投資專員的詐騙集團成員，以投資虛擬貨幣騙走她29萬元，她覺得怪怪的，11月2日向警方報案，詐騙集團又約邱老師面交106萬元，佯稱是最後一筆購買虛擬貨幣的款項，結果在嫌犯在取款時被逮個正著，全案昨天依詐欺罪送辦。

警方表示，其實高知識份子被詐騙的情況也很多，邱姓老師在INSTAGRAM網路上，認識假冒投資專員的詐騙集團成員，集團成員以高獲利等口號誘騙被害人投資虛擬貨幣，被害人不疑有他，聽從其指示下載投資APP後，分別以匯款及面交等方式，三度交付金錢總共29萬元。

邱老師前面兩次是匯款，第三次匯不成功，對方要她改成面交，邱老師查覺有異，向蘇澳警分局報案。

蘇澳警分局獲報後，因詐騙集團成員持續慫恿被害人增加投資金額，經評估後警方與被害人一同合作，於11月10日由被害人聯繫詐騙集團再次面交，當該集團蔡姓犯嫌（72年次）前來向被害人取款時，遭埋伏的警員當場逮捕，查扣手機2部及攔阻106萬元被騙，全案依詐欺罪移送地檢署偵辦，並擴大追查幕後集團。

蘇澳警分局提醒，近來詐騙案件手法以「假投資」最多，且受騙金額最高，請民眾勿輕易相信網路訊息，對於主打「高獲利、低風險」等關鍵字，勿抱持貪小便宜的心態，另外對於不熟悉的虛擬貨幣投資，應審慎查證其真實性，如有任何疑問務必撥打165或110報案諮詢，以避免落入詐騙集團圈套。