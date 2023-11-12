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北市婦「巷弄靠右走」遭撞斷脊椎 駕駛喊冤開很慢：閃違停才沒注意
台北市一名7旬婦人日前走在大安區通化街巷弄，好端端的靠右行走，卻被後方汽車撞倒，駕駛發現後立刻煞車，婦人送醫救治脊椎斷裂，至今行走困難，還在評估是否開刀；汽車駕駛喊冤說，因巷弄狹窄緩慢行駛，顧左邊的違停小貨車才沒看到婦人。警方表示，傷者尚未提告，依交通事故處理，事後對小貨車違停部分開罰。
大安警方2日中午12點多獲報，通化街39巷發生車禍趕抵，現場是汽車撞倒行人，傷者羅姓婦人（73歲）雖然沒有濺血，但手腳瘀青、痛苦哀嚎無法起身，協助送醫，醫院判定是脊椎斷裂。
汽車駕駛許姓男子（55歲）供稱，當下開的很慢，不是故意衝撞行人，因為巷弄很窄，在看左邊違停人行道的小貨車，才沒注意到靠右行走的行人。
警方調閱監視器畫面，確認肇事原因是汽車，由於傷者羅婦暫未提告，遂依交通事故處理，事後也對違規臨停的小貨車駕駛黃姓男子（57歲）開單舉發。
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