快訊

卸任後要做什麼？ 蔡總統曝「這事」可列選項

跑攤說掀口水戰...盧秀燕批不跑攤「怎了解民意」 林靜儀：跑了好幾千場

肺癌晚期患者逾6成 專家點出「這些生活習慣」很重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市婦「巷弄靠右走」遭撞斷脊椎 駕駛喊冤開很慢：閃違停才沒注意

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市一名7旬婦人日前走在大安區通化街巷弄，好端端的靠右行走，卻被後方汽車撞倒，駕駛發現後立刻煞車，婦人送醫救治脊椎斷裂，至今行走困難，還在評估是否開刀；汽車駕駛喊冤說，因巷弄狹窄緩慢行駛，顧左邊的違停小貨車才沒看到婦人。警方表示，傷者尚未提告，依交通事故處理，事後對小貨車違停部分開罰。

大安警方2日中午12點多獲報，通化街39巷發生車禍趕抵，現場是汽車撞倒行人，傷者羅姓婦人（73歲）雖然沒有濺血，但手腳瘀青、痛苦哀嚎無法起身，協助送醫，醫院判定是脊椎斷裂。

汽車駕駛許姓男子（55歲）供稱，當下開的很慢，不是故意衝撞行人，因為巷弄很窄，在看左邊違停人行道的小貨車，才沒注意到靠右行走的行人。

警方調閱監視器畫面，確認肇事原因是汽車，由於傷者羅婦暫未提告，遂依交通事故處理，事後也對違規臨停的小貨車駕駛黃姓男子（57歲）開單舉發。

一輛汽車日前行經台北市大安區巷弄，為了閃避違停人行道的小貨車，撞上前方靠右行走的7旬婦人，釀婦人脊椎斷裂。記者翁至成／翻攝
一輛汽車日前行經台北市大安區巷弄，為了閃避違停人行道的小貨車，撞上前方靠右行走的7旬婦人，釀婦人脊椎斷裂。記者翁至成／翻攝
警方還原當下狀況，A車為了閃避左邊違停人行道的C車，撞上前方靠右行走的B女，B女送醫救治脊椎骨折。記者翁至成／翻攝
警方還原當下狀況，A車為了閃避左邊違停人行道的C車，撞上前方靠右行走的B女，B女送醫救治脊椎骨折。記者翁至成／翻攝

違停 提告 北市 車禍 人行道

延伸閱讀

北市強化共融親子友善空間 小朋友超開心

北市飲水機抽查頻率低 議員爆這處最近抽查已是4年前

北市長者交通肇事創新高被諷「移動式神主牌」81歲高齡駕駛這原因免換照

淡水男違停遇攔查 電擊器辣椒水襲警遭逮送辦

相關新聞

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

花蓮縣今天清晨一場住宅火警延燒八戶，其中起火戶的十八歲高中生命喪火窟，據悉高中生本來和父親與姊姊已逃至三樓屋頂，疑為拿手...

二重所長洩密加重記過2次 新北警局長震怒：涉不法將汰除

新北市三重派出所日前遭聚眾包圍案，竟查出二重派出所所長陳子杰涉嫌洩密給帶頭滋事分子，被外界形容如「內鬼」，三重警分局原建...

高雄砂石車「切西瓜」網批誇張 被酸高雄日常大驚小怪

高雄市一輛砂石車行經鳳山區建國、鳳松路口時，違規左轉逆向，被他車行車記錄器拍下上傳網路社團批評「誇張的砂石車」，有網友附...

一男屍「倒臥女廁馬桶」…警趕抵高雄九曲堂車站 死因待釐清

高雄大樹區九曲堂火車站女廁，今天下午2時50分許發現一名男子倒臥在馬桶上，警消獲報後到場，該男子已無呼吸心跳，鐵警在男子...

投資虛擬貨幣被詐29萬 被害人與警合作逮嫌犯「保住106萬」

宜蘭52歲邱姓女老師在網路社群軟體，認識假冒投資專員的詐騙集團成員，以投資虛擬貨幣騙走她29萬元，她覺得怪怪的，11月2...

濃煙高竄！台中大肚工廠起火 國道3號視線受阻、仍持續滅火中

台中市大肚區文昌路三段一處生產塑膠粒的工廠下午1時許突然起火，勢迅即蔓延，濃煙高竄，一度造成國道3號和美路段視線受阻，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。