快訊

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錦新大樓管理鬆散？2周內2人喪命 少女墜後巷、女子掉進工地

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市中山區「錦新大樓」過去39年來至少25人喪命，上月底有一名少女獨自搭電梯上樓，墜樓不治，今上午再度有37歲杜姓女子，獨自來到錦新大樓，上樓後不幸墜落到旁邊工地身亡，將報請相驗釐清死因。

今上午9時許，新生北路二段上工地突然傳出巨響，女子疑墜落身亡，警消獲報到場拉起封鎖線，調查事發原因。由於工地旁就是台北市知名猛鬼大樓，常傳出有人員墜樓身亡，警方第一時間調查，發現37歲杜姓女子獨自來到錦新大樓，搭電梯上樓到頂樓，疑似不慎墜落喪命。

據悉，錦新大樓2周內發生2人墜樓，10月29日一名少女搭火車北上到錦新大樓，搭電梯上樓後墜落在錦新大樓後巷，少女手機物理性摔爛，難以取得蛛絲馬跡，不知生前與誰聯繫，為何來到此處已成謎。時隔約2周，11月12日上午，杜姓女子同樣進入錦新大樓，但與少女墜樓面不同，杜女墜落到在一旁工地，現場拉起封鎖線採證，初步排除他殺可能，全案製作筆錄中，墜樓原因尚待調查。

知情人士指出，錦新大樓是知名凶宅，其前身是時代大飯店，1984年因火警奪走19條人命，後續改名錦新大樓，過去39年至少25喪命。此處周邊於龍蛇混雜、出入人員複雜，且產權複雜，大樓管委會形同虛設，非住戶竟能隨意進出，門禁鬆散，安全問題堪慮。今年已發生5至6起墜樓案，相關出入管控問題浮上檯面，相關單位應予重視。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

位在台北市中山區錦州街、新生北路口的「錦新大樓」，發生民眾墜樓喪命案件尤為頻繁，死者多非大樓住戶，大樓「風水欠佳」、「磁場怪異」等傳聞不脛而走。記者李隆揆／攝影
位在台北市中山區錦州街、新生北路口的「錦新大樓」，發生民眾墜樓喪命案件尤為頻繁，死者多非大樓住戶，大樓「風水欠佳」、「磁場怪異」等傳聞不脛而走。記者李隆揆／攝影

錦新大樓 電梯 北市

延伸閱讀

誘騙少女賣淫還凌虐強拍裸照 弘仁會12人遭逮5人遭押

高雄建築工地工安意外 1磁磚工人9樓鷹架墜落死亡

嘉義市大樓建築工地電梯夾死工人 檢解剖：胸部壓迫窒息死亡

1萬5對半分 2男先「試車」再誘5逃家少女下海賣淫

相關新聞

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

花蓮縣今天清晨一場住宅火警延燒八戶，其中起火戶的十八歲高中生命喪火窟，據悉高中生本來和父親與姊姊已逃至三樓屋頂，疑為拿手...

二重所長洩密加重記過2次 新北警局長震怒：涉不法將汰除

新北市三重派出所日前遭聚眾包圍案，竟查出二重派出所所長陳子杰涉嫌洩密給帶頭滋事分子，被外界形容如「內鬼」，三重警分局原建...

高雄砂石車「切西瓜」網批誇張 被酸高雄日常大驚小怪

高雄市一輛砂石車行經鳳山區建國、鳳松路口時，違規左轉逆向，被他車行車記錄器拍下上傳網路社團批評「誇張的砂石車」，有網友附...

錦新大樓管理鬆散？2周內2人喪命 少女墜後巷、女子掉進工地

台北市中山區「錦新大樓」過去39年來至少25人喪命，上月底有一名少女獨自搭電梯上樓，墜樓不治，今上午再度有37歲杜姓女子...

男子虎山滑落10層邊坡頭部外傷 苗消7個小時救援送醫

48歲楊姓男子昨天中午攀登苗栗縣泰安鄉虎山，不慎滑落約30公尺下方的邊坡頭部外傷，消防人員白天到黑夜，約7個小時救他送苗...

運將哀號連遭檢舉扣點險扣照 盼新制配套措施完善再上路

交通部恢復民眾檢舉違規臨停，並增加駕駛記點新制，造成全台職業駕駛一片哀嚎，有司機短短4個月已經面臨扣照危機。有議員收到陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。