錦新大樓管理鬆散？2周內2人喪命 少女墜後巷、女子掉進工地

台北市中山區「錦新大樓」過去39年來至少25人喪命，上月底有一名少女獨自搭電梯上樓，墜樓不治，今上午再度有37歲杜姓女子，獨自來到錦新大樓，上樓後不幸墜落到旁邊工地身亡，將報請相驗釐清死因。

今上午9時許，新生北路二段上工地突然傳出巨響，女子疑墜落身亡，警消獲報到場拉起封鎖線，調查事發原因。由於工地旁就是台北市知名猛鬼大樓，常傳出有人員墜樓身亡，警方第一時間調查，發現37歲杜姓女子獨自來到錦新大樓，搭電梯上樓到頂樓，疑似不慎墜落喪命。

據悉，錦新大樓2周內發生2人墜樓，10月29日一名少女搭火車北上到錦新大樓，搭電梯上樓後墜落在錦新大樓後巷，少女手機物理性摔爛，難以取得蛛絲馬跡，不知生前與誰聯繫，為何來到此處已成謎。時隔約2周，11月12日上午，杜姓女子同樣進入錦新大樓，但與少女墜樓面不同，杜女墜落到在一旁工地，現場拉起封鎖線採證，初步排除他殺可能，全案製作筆錄中，墜樓原因尚待調查。

知情人士指出，錦新大樓是知名凶宅，其前身是時代大飯店，1984年因火警奪走19條人命，後續改名錦新大樓，過去39年至少25喪命。此處周邊於龍蛇混雜、出入人員複雜，且產權複雜，大樓管委會形同虛設，非住戶竟能隨意進出，門禁鬆散，安全問題堪慮。今年已發生5至6起墜樓案，相關出入管控問題浮上檯面，相關單位應予重視。

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